Momentos de un joven Baduy siendo asaltado en la capital, herido en el brazo y agotada su mercancía

Jacarta – Un joven tribal baduy En sospechoso de ser una víctima ladrón mientras buscaba sustento en la ciudad capital. Esta noticia se volvió viral en las redes sociales, una de las cuales fue publicada por la cuenta de Instagram @fesbukbanten.

Lea también: La historia de Ojol Kamtibmas logró frustrar un robo en Cakung



«Repan (26), residente de Cikeusik Village, Kanekes Village, distrito de Leuwidamar, Lebak Regency, fue víctima de un robo», dijo en el relato, el martes 4 de noviembre de 2025.

Lea también: ¡Horrorizado! Las pérdidas debidas al fraude en línea en Indonesia alcanzan los 142 billones de IDR



Se dice que el incidente ocurrió en Jalan Pramuka, Cempaka Putih, en el centro de Yakarta. Rp. Le robaron 3 millones y 10 botellas de la miel que vendía autor. También se rozó una unidad de teléfono celular.

«Con respecto a este asunto, la policía admitió haber recibido un informe de la víctima. El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana Central de Yakarta, el inspector Ruslan Basuki, dijo que la policía había verificado el lugar del incidente.

Lea también: El «profesor» autor del modo fraudulento de comercio de criptomonedas en una red internacional es arrestado y las pérdidas alcanzan los 3.000 millones de IDR



«El domingo la víctima hizo un LP (informe policial), luego la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cempaka Putih llevó a cabo un control TKP (escena del crimen)», dijo Ruslan.

La víctima también sufrió heridas de arma blanca como consecuencia de un asalto. Como consecuencia del robo, su brazo izquierdo resultó herido. Ruslan añadió que su partido todavía está buscando al perpetrador. Entonces admitió que no podía hablar mucho.

«El proceso aún está bajo investigación. Se comunicarán más novedades», reiteró.