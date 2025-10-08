Momentos aterradores: una casa en Pademangan se derrumba sobre dos hombres de mediana edad

Jacarta – A Casa que se está renovando en la zona pademangan West, en el norte de Yakarta, se habría derrumbado el miércoles 8 de octubre de 2025 por la tarde. Dos personas fueron víctimas del incidente, una de las cuales todavía está siendo buscada por el equipo de rescate.

El incidente ocurrió alrededor de las 17.20 WIB en Jalan Budi Mulia Gang 7, RT 11 RW 11, West Pademangan Village, Distrito de Pademangan. Incidente reportado por habitante nombró a David Zulkarnaen a los oficiales del Subdepartamento de Bomberos y Rescate del Norte de Yakarta (Gulkarmat).

«Recibimos informes de un colapso de un edificio e inmediatamente desplegamos tres unidades de rescate ligeras y 15 efectivos en el lugar», dijo el miércoles por la noche el jefe de la Sección de Operaciones de Gulkarmat del Norte de Yakarta, Gatot Sualeman.

Los dos residentes que se convirtieron en víctimas fueron Adi (55) y Nurhadi (62). La víctima de Adi fue la primera en ser evacuada. Mientras tanto, la segunda víctima estuvo allí por un tiempo. enterrado.

«Porque se cree que la posición de la víctima está atrapada bajo los escombros del edificio», dijo.

Los agentes, asistidos por residentes locales, continúan intentando retirar materiales de construcción utilizando equipos de rescate en caso de derrumbe del sector de Asahimas. A las 19:00 horas, el equipo todavía estaba en el lugar para asegurarse de que ninguna otra víctima fuera enterrada.

Aún no se sabe exactamente qué provocó el colapso del edificio. Sin embargo, los agentes sospechan que la estructura del edificio es frágil y no puede soportar la carga adicional en la parte superior.