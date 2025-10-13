Momentos aterradores Un estudiante de Unpad muere después de que su automóvil se quemara en la carretera de peaje de Cisumdawu

SumedangVIVA – El accidente fatal ocurrió en la carretera de peaje Cisumdawu, precisamente en el kilómetro 158 de la línea B, aldea de Cibeusi, distrito de Jatinangor, regencia de Sumedang, Java Occidental, el lunes 13 de octubre de 2025 por la tarde.

Un automóvil Toyota Raize con matrícula D 1027 UBK conducido por Muhammad Isthofain Mutaaliy, alumno Universidad de Padjadjaran (Desempaquetar), quemado violentamente tras chocar contra un cartel de protección contra accidentes.

El desafortunado incidente ocurrió alrededor de las 11.30 horas. víctima Condujo de Cirebon a Bandung. Según información de la policía, el automóvil circulaba a alta velocidad por una ruta recta cuesta abajo hasta que supuestamente perdió el control y chocó contra una divisoria de la carretera, luego rebotó hacia el carril de emergencia.

«Después de chocar contra la señal, el vehículo rebotó y se incendió. El conductor fue encontrado morir mundo en el lugar», dijo el jefe de la Unidad de Accidentes de Tráfico de la Policía de Sumedang, Ipda Arief, el lunes 13 de octubre de 2025.

La víctima, que se sabe que es un estudiante del Programa de Estudios de Gestión de 2024, vive en el Complejo PPR ITB F22, Lembang, West Bandung. La noticia fue confirmada por el jefe de la Oficina de Comunicaciones Públicas de la Unpad, Dandi Supriadi.

«Sí, es cierto (estudiantes víctimas de Unpad). Actualmente el Director de Asuntos Estudiantiles está en la morgue», dijo Dandi.

Los resultados de la investigación provisional indicaron que se sospechaba que el accidente fue causado por la negligencia del conductor que circulaba a alta velocidad y perdió el control. El coche de la víctima fue quemado en el lugar, mientras que el cuerpo del conductor fue encontrado a unos 2,5 metros del vehículo.

Aun así, la policía sigue investigando la escena del crimen (TKP) y examinando a varios testigos para determinar la causa exacta del accidente.