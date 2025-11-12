Momentos aterradores en los que asaltaron a empleados de una empresa en Bekasi por la mañana, casi se han perdido 450 millones de IDR

kota BekasiVIVA – Le ocurrió un intento de robo a un empleado compañía en la zona de East Bekasi, el lunes 10 de noviembre de 2025. La víctima sufrió rasguños en la muñeca izquierda cuando intentó ser levantado por dos personas. autor que anda en moto.

El jefe de policía de East Bekasi, el comisionado de policía Ahmadi, confirmó el incidente. Según él, la acción ocurrió alrededor de las 08.15 am cuando la víctima acababa de recogerlo. Dinero empresa valorada en 450 millones de IDR.

«La víctima fue seguida por dos motocicletas, fue recogida en el camino a casa. Afortunadamente, hubo seguridad que rápidamente ayudó, por lo que la víctima sobrevivió y el perpetrador se escapó», dijo Ahmadi, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Aunque estaba en shock, la víctima logró escapar de las amenazas del perpetrador. Ahmadi enfatizó que el perpetrador ladrón no pudo quitarle el dinero a la empresa. Actualmente, miembros de la policía metropolitana de la ciudad de Bekasi, encabezados por el jefe de la unidad de investigación criminal y el equipo móvil de investigación, todavía están llevando a cabo investigaciones sobre el terreno para arrestar a los perpetradores.

«Nuestros miembros todavía están investigando sobre el terreno. El perpetrador todavía está siendo perseguido», dijo Ahmadi.

La víctima hizo un informe policial (LP) poco después del incidente. La policía también llevó a cabo controles directos en la escena del crimen (TKP) para recoger pruebas y declaraciones de testigos.

Ahmadi confirmó que el proceso de investigación continúa y que su partido dará seguimiento completo a este informe para que el perpetrador pueda ser arrestado de inmediato.

Momentos de este incidente también se viralizaron en las redes sociales. Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @infobekasi. En el vídeo publicado se puede ver a la víctima siendo agarrada por el perpetrador. Los residentes locales que lo vieron también intentaron ayudar a la víctima a ahuyentar a los perpetradores.

«La víctima acababa de regresar de sacar dinero del banco, fue seguida y luego secuestrada por los perpetradores. Las fuerzas conjuntas están investigando este caso actualmente», se cita el relato.