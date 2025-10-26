Momento viral Purbaya Salfok compara su teléfono celular con el de sus subordinados: la pantalla es grande

Jacarta – Otro momento inesperado vino del Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa. Esta vez el momento ocurrió durante una conferencia de prensa sobre los avances en la mejora del sistema Coretax. Coretax es un sistema integrado de administración tributaria que puede brindar servicios tributarios a los contribuyentes.

El momento inesperado comenzó cuando Purbaya quiso dar una explicación mientras miraba la pantalla grande detrás de él.

«Oh Dios», dijo Purbaya mientras miraba la pantalla detrás de él.

Luego, el Secretario General (Sekjen) del Ministerio de Finanzas, Heru Pambudi, que estaba al lado de Purbaya, le entregó su teléfono celular para que al Ministro de Finanzas le resultara más fácil leer los datos sin tener que girar el cuerpo para mirar la gran pantalla detrás de él.

«Esto es todo, señor», dijo el Secretario General del Ministerio de Finanzas.

Sin embargo, en ese momento, Purbaya inmediatamente perdió el foco por el teléfono celular del Secretario General del Ministerio de Finanzas. El Ministro de Finanzas destacó inmediatamente el teléfono móvil de su subordinado, que tenía una pantalla grande.

«Su teléfono móvil es bueno, es más grande, la pantalla es grande», dijo Purbaya.

Purbaya también comparó su teléfono móvil con el de Heru Pambudi. Comparó la pantalla de su teléfono celular como mucho más pequeña que la de sus subordinados.

«La pantalla es grande», dijo, cargando su teléfono celular y riendo.

Luego de hacer esta broma, Purbaya volvió a ponerse seria y leyó los datos del celular del secretario general del Ministerio de Hacienda. Si nos fijamos en la apariencia de los teléfonos móviles del Ministro de Finanzas y del Secretario General del Ministerio de Finanzas, parece que el teléfono móvil de Purbaya es un iPhone 14 Pro o iPhone 15 Pro. Mientras tanto, el móvil del Secretario General del Ministerio de Hacienda parece ser la serie Samsung Z Fold 7.

En cuanto al precio del teléfono móvil de Purbaya, actualmente tiene un precio a partir de 21.999.000 IDR. Mientras tanto, el teléfono móvil Samsung Z Fold 7 tiene un precio a partir de 28.499.000 IDR.

De repente, una carga desde la cuenta de TikTok @RheaW4RJA atrajo inmediatamente muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. A muchos de ellos también se les obligó a enfocar erróneamente los teléfonos móviles del ministro y sus subordinados.

«Tu celular es muy bueno, pero el que elogias está sudado», comentó un internauta.

«El teléfono móvil del señor Purbaya es de la serie 14/15 Pro, al lado hay un Samsung, olvídense de qué serie es», dijo otro.