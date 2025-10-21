Momento viral Purbaya quiere presentarse ante el presidente tras llegar tarde a la entrega del dinero confiscado en la Fiscalía General

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Antiguo Yudhi Sadewa vuelve a ser el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Esta vez estuvo en el centro de atención porque llegó tarde a la ceremonia para entregar dinero por valor de 13 billones de rupias. Este dinero es una compensación por las pérdidas estatales en el Caso de Delitos de Corrupción que Proporcionan Instalaciones de Exportación de CPO y sus Derivados en la Industria del Aceite de Palma en 2022.

Lea también: Para evitar la ampliación del ‘déficit’ de ingresos fiscales de 2025, Purbaya explica su estrategia



En su cuenta de TikTok, se ve a Purbaya, vestido con un uniforme blanco de Kemneku, corriendo desde el patio de la Fiscalía General hasta el vestíbulo del edificio principal para participar en la actividad. Con una carpeta amarilla, Purbaya corrió hacia el ascensor que lo llevó a la sala donde se entregó el dinero de compensación por las pérdidas estatales por valor de 13 billones de rupias.

Curiosamente, cuando llegó al lugar donde se entregó el dinero, resultó que el presidente Prabowo Subianto ya estaba presente. Se vio a Prabowo charlando con el fiscal general Sanitiar Burhanuddin, el ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin y otros tres funcionarios frente a una pila de dinero confiscado de unos dos metros de altura.

Lea también: Prabowo pide fondos adicionales del LPDP, esto es lo que dijo el Ministro de Finanzas Purbaya



Purbaya, que llegó tarde, inmediatamente se acercó a Prabowo e inmediatamente saludó al presidente que estaba charlando antes de finalmente estrecharle la mano. En ese momento, después de presentar sus respetos, Purbaya se ofreció a hacerle flexiones al presidente porque llegó tarde. Esto se puede ver en el gesto de Purbaya mientras se prepara inmediatamente para una posición de flexión. Sin embargo, el presidente Prabowo le pidió que se levantara e inmediatamente le dio una palmada en el hombro al ministro de Finanzas.

Al final del evento, el Fiscal General entregó el dinero para compensar al Estado por las pérdidas a través del Ministro de Finanzas. Prabowo, que observó la procesión, también aplaudió.

Lea también: Negando problemas de tensión con Luhut, Purbaya: No hay problemas en nuestra relación



Para su información, la entrega se realizó simbólicamente con un tablero con un valor nominal de 13.255.244.538.149 IDR o 13 billones de IDR. En el lugar del evento también se exhibieron alrededor de 2,4 billones de IDR de dinero confiscado de un total de 13 billones de IDR.

De repente, la carga de Purbaya fue inmediatamente comentada por los usuarios de las redes sociales. No pocos pidieron a Purbaya que explicara por qué llegó tarde al evento.

“Explique ¿CÓMO PUDIÓ LLEGAR TARDE?”, comentaron los internautas.

«Inmediatamente quiero adoptar una posición de flexión», dijo otro.

«Llegas tarde, el presidente tenía prisa por llegar primero», dijo otro internauta.