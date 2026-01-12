Momento viral en el que el personal limpia los zapatos de Zulkifli Hasan, internautas: esperando una aclaración

Jacarta – Ministro Coordinador de Alimentación Zulkifli Hasan volvió a ser el centro de atención de los internautas cuando visitaron la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) Kalikajar, Wonosobo Regency, Java Central, el sábado 10 de enero de 2026. El ministro, familiarmente llamado Zulhas, fue ampliamente discutido después de que circulara un momento en el que se vio a varios miembros del personal limpiando sus zapatos.

En vídeos que circulan en las redes sociales, uno de los cuales fue subido a la cuenta de Instagram @cepatesia, el domingo 11 de enero de 2026, se ve a Zulkifli Hasan sentado en un banco. Se le vio limpiando los pantalones que llevaba, mientras dos miembros de su personal masculino limpiaban los zapatos del Ministro.

También se vio a Zulhas limpiando sus zapatos negros al mismo tiempo que su empleado. De repente, la carga volvió a ser el centro de atención entre los usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos volvieron a burlarse del ministro.

«Duh… ayer llevaba arroz y ahora sus zapatos piden que los limpien… esta persona está llena de falsedades», bromeó un internauta.

«Sólo hay un zumbido, señor», bromeó otro.

«Esperando una aclaración por un tiempo, estaba tratando de cometer un error… curioso», bromeó otro.

Ministro de Control de Alimentos SPPG Kalikajar, Wonosobo, Java Central

El sábado pasado, el Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, visitó SPPG Kalikajar, Wonsobo, Java Central. La revisión se centró en la preparación operativa de SPPG como cocina de servicio de MBG, desde el proceso de producción y distribución hasta el cumplimiento de los estándares de higiene, saneamiento y halal de los alimentos.

«Este programa no se trata sólo de distribuir alimentos, sino de garantizar que la nutrición, la seguridad y la precisión de los objetivos se mantengan realmente en el campo», dijo Zulhas basándose en su declaración.

El día de la visita, el SPPG distribuyó alimentos nutritivos a 1.584 estudiantes así como a 133 madres embarazadas y lactantes con menús adaptados a las necesidades nutricionales de cada grupo receptor.

“El SPPG debe ser un punto de control de calidad, desde la materia prima, el procesamiento, hasta que los alimentos sean recibidos por los beneficiarios”, afirmó.

En términos de viabilidad del servicio, continuó, SPPG Kalikajar obtuvo un Certificado de Higiene Sanitaria y un certificado halal como requisito previo para las operaciones de cocina de MBG. Zulhas enfatizó que el monitoreo y la evaluación de rutina a nivel del SPPG es la clave para que la implementación del MBG se realice de manera consistente y sostenible de acuerdo con el mandato del Decreto Presidencial Número 28 de 2025.