Momento viral en el que el alcalde de Tegal muestra sus palmaditas a Sakinah, los internautas destacan la expresión de Jokowi

Solo, EN VIVO – alcalde de tegal, Dedy Yon Supriyono se casó oficialmente con una mujer llamada Girl Febriana en Sukoharjo, Java Central, el viernes 10 de octubre de 2025. Se sabía que a la procesión del contrato matrimonial que se celebró en un hotel de Solo asistieron el séptimo presidente Joko Widodo y el ministro coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan.

Lea también: La respuesta casual de Gibran después de que Roy Suryo visitara la tumba de su abuela



La procesión de ijab qabul que se celebró alrededor de las 10.00 horas transcurrió sin problemas. Curiosamente, tras ser declarado legal por el cacique, el alcalde de Tegal y su esposa lo pusieron inmediatamente en práctica. pat sakinah adelante Jokowi y Zulkfli Hasan y otros invitados.

Dedy incluso parece más entusiasta que su esposa al practicar la palmadita sakinah. Incluso el movimiento de palmas del alcalde de Tegal estuvo de acuerdo con el ritmo y no hubo errores visibles.

Lea también: PSI Enojado, Roy Suryo Dice Que No Tiene Moral Después De Visitar La Tumba De La Sra. Jokowi



El aplauso sakinah pronunciado con entusiasmo por el alcalde de Tegal recibió respuesta del ex séptimo presidente de la República de Indonesia. Jokowi, que estaba en el lado derecho de la mesa del contrato matrimonial, parecía sonreír y asentir con la cabeza cuando Dedy practicaba el aplauso sakinah. Incluso al final del aplauso sakinah de Dedy, Jokowi inmediatamente le dio un aplauso y una gran sonrisa.

De repente, el aplauso sakinah entregado por el alcalde de Tegal inmediatamente provocó muchos comentarios de los internautas. Citando la cuenta de TikTok @EL SÉPTIMO PRESIDENTE DE LA República de Indonesia JOKO WIDODOMuchos internautas vieron lo entusiasmado que estaba el alcalde de Tegal cuando pronunció el aplauso sakinah frente a Jokowi y los invitados que estuvieron presentes esta mañana.

Lea también: Nasdem Sentil Projo sobre las relaciones Prabowo-Jokowi: ya no es relevante



«El verdadero espíritu quiere casarse», comentaron los internautas.

«El tipo está muy entusiasmado», dijo otro.

«Pensé, señor Jokowi, Dios mío, me equivoqué al hacer este círculo», dijo otro.

«El Sr. Jokowi se reirá en el futuro de Yel esperando», dijo el internauta.

Para su información, esta sakinah pat se convirtió en tendencia y logró atraer la atención de muchos usuarios de las redes sociales porque parecía entretenida y creativa porque se combinaba con una coreografía simple y letras de canciones fáciles de memorizar.

Según el sitio oficial del Ministerio de Religión, el aplauso de Sakinah es una innovación creativa en el programa Bimwin Master (Bimwin) para la novia.