Momento viral de respuesta Chris Martin invitó a dos fanáticos israelíes durante un concierto en Londres

VIVA – Vocalista de la banda de Coldplay, Chris Martin De repente, la atención de los usuarios de las redes sociales después del video con dos fanáticos en el escenario viral en las redes sociales. No hace mucho, se sabía que Coldplay se sometió a su serie World Tour y esta vez en Inglaterra.

En el video que circula en las redes sociales, Chris Martin había llamado a dos fanáticos para subir al escenario. Los dos fanáticos de la banda británica fueron vistos con una pancarta que decía ‘We Believe in Magic’, que es uno de sus éxitos.

Después de ir al escenario, se sabe que los dos fanáticos de Coldplay provienen Israel. De repente, cuando los dos fanáticos revelaron que vinieron de Israel, el público en el Wembley Stadium London inmediatamente vitoreó con un ridículo como la multitud en las redes sociales.

Chris Martin también respondió cuando descubrieron que sus fanáticos venían de Israel. Además de los dos que vinieron de Israel, el ex amante Dakota Johnson expresó su gratitud porque estaban dispuestos a venir a Inglaterra para la banda.

«Quiero decir esto, estoy muy agradecido de que estés aquí como humano, y te trato como un ser humano igual en esta tierra, independientemente de dónde vengas o no. Gracias por estar presente. Estamos agradecidos. Y gracias por ser amoroso y amable», dijo citado de la página de la noche.

Además, Chris Martin también inmediatamente dio palabras inesperadas después de dar la bienvenida a sus fanáticos de Israel. El vocalista de la banda de Coldplay también dijo que daría la bienvenida a los residentes Palestina quien estuvo presente en su concierto la semana pasada.

«Aunque podría ser controvertido, también quiero dar la bienvenida a personas de Palestina que están presentes aquí, porque creo que todos somos humanos iguales. Creo que todos … que todas las personas son humanos. Gracias por estar presentes. Estamos muy felices de verte. Mira tus hermosos ojos verdes. Tenemos una canción titulada. Ojos verdes. Deberíamos cantar nuevamente para ti «, dijo Chris Martin e inmediatamente comenzó el espectáculo.

Mientras tanto, después del concierto, una de las mujeres israelí afirmó que dudaba en expresar su origen.

«Hay una fracción de un segundo que creemos que dice que proviene de Malta, luego digo Israel. No podemos y no queremos mentir. Un poco de miedo sabiendo que 90,000 personas nos conocen desde aquí, pero solo dijimos», dijo a la estación de locutores, según lo informado por Jewish Chronicle.

El metraje ahora es viral y desencadena el debate entre los fanáticos. Algunos usuarios de redes sociales pro-Israel acusaron a Martin de «destruir» a las dos mujeres y no pudieron defenderlas del ridículo.

«En el concierto de Coldplay, dos mujeres israelíes fueron ridiculizadas solo porque dijeron que eran de Israel.

«Y en lugar de defenderlos, Chris Martin ‘se equilibró’ saludando a ‘Palestina’, luego dijo a las dos mujeres:» Los tratamos como humanos en esta tierra «, dijo Creative Community for Peace, una organización que trabaja contra el antisemitismo en su cuenta X.

«¿Por qué se les debe recordar a los israelitas que serán tratados como seres humanos? ¿No es el pueblo israelitario ya humano?

Betar Worldwide, el movimiento activista sionista, publicó que Fktya: el pueblo israelí no necesita ser validado de estrellas de rock como Chris Martin.

«Nuestra existencia no debe ser debatida», dijo.

La Dra. Casey Babb, investigadora internacional del tanque de seguridad israelí, el acusado Martin hizo Avia y Tal de deshumanización y los hizo culpables por ser judíos.

Sin embargo, algunos partidos defendieron a Martin y elogiaron su elegante manejo

«Es increíble. Honestamente, es la mejor persona», escribió un usuario en las imágenes de video.

«Estuve presente en el concierto. Lo manejó con clase. Disponiendo el potencial de malas reacciones de la audiencia», agregó otro.

Anteriormente, esto no era solo Chris Martin aludido al asunto de Palesina e Israel en su concierto. Durante el concierto en Toronto en julio, cuando vio la bandera israelí en la multitud.

«Ayer tuvimos una hermosa bandera palestina, hoy tenemos una bandera israelí. Así que damos la bienvenida a todos. Gracias, hermanos y hermanas. Estoy feliz de que los dos grupos puedan asistir», dijo.

Este incidente ocurrió unas semanas después de detener el concierto cuando un comediante que llevaba la bandera israelí cayó mientras intentaba subir al escenario.

En enero, también agradeció a India por «perdonar» el colonialismo británico durante el concierto de Coldplay en Mumbai.