Momento viral de los niños MPOK Alpa llorando mientras yo recibo recibo Tetatangga cuando llega el cuerpo de su madre

VIVA – El dolor envuelve el mundo del entretenimiento en el país. Viernes por la mañana alrededor de las 08.30 comediantes que también son presentadores MPOK ALPA murió mundo. El nombre completo del propietario Nina Carolina murió a la edad de 38 años después de luchar contra el cáncer.

Se dice que MPOK ALPA estuvo con cáncer durante los últimos tres años. Esto fue revelado por Raffi Ahmad mientras traía programas de FYP en una estación de televisión privada. Desplácese aún más para descubrir historias más completas.

El cuerpo del propio MPOK Alpa fue llevado inmediatamente a su residencia esta mañana. El momento de la llegada del cuerpo de MPOK Alpa en su casa fue recibido por sollozos. En el video reemplazado en la cuenta Tiktok @dramahalu, el segundo hijo de MPOK Alpa que se ve a un hombre llorando lo antes posible. Usando una camisa azul, Al Fatih parecía limpiarse las lágrimas mientras lo ganaban un pariente de la familia masculina y femenina.

Mientras tanto, el esposo de MPOK Alpa, Ajie Darmaji, quien fue visto usando una gorra negra y la sudadera con capucha también fue recogida por los familiares presentes. El hombre también fue llevado a la casa por varios hombres porque era débil sabiendo que su esposa murió.

Mientras estaba en la casa, el esposo de Mpok Alpa también parecía ser sus ojos mientras seguía llorando apoyado en sus parientes. También escuchó llorar histéricamente mientras sacudía la cabeza como si no pudiera creer que su esposa hubiera muerto.

De repente, la carga inmediatamente cosechó muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No algunos de los usuarios de las redes sociales que pronuncian su dolor y están preocupados por la familia por la muerte de MPOK ALPA.

Por otro lado, la princesa Mpok Alpa, Sherly también fue llevada a cabo por su vecino después de ser visto llorando sin luz por la madre.

«Estaba tan devastado por el esposo de MPOK», dijo los internautas.

«Esta es la primera vez que veo al esposo de un artista que quiere desmayarse cuando su esposa murió», dijeron los internautas.

«Pliss es un hijo de abrazados rápidos», dijo otro.

«No puedo imaginar que la posición de sus hijos no deje de llorar. Sí, Tuha», dijo otro/

«El miedo a la madre no es la muerte, sino con quien los niños estarán allí si se han ido», dijo el internautas.