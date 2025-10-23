Momento viral de cantar con guitarra, los internautas piden firmemente al Ministro de Finanzas Purbaya que no cante por esto

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa es el ministro del gabinete del presidente Prabowo Subianto más favorecido por el público. Esto lo demuestra incluso la última investigación de Indonesia Social Insight (IDSIGHT), que captó el nivel de satisfacción pública con los asistentes del presidente Prabowo Subianto después de un año de gobierno.

«Aunque sólo lleva un mes en el cargo, el Ministro de Finanzas Purbaya es la figura favorita del público entre los asistentes del presidente Prabowo», dijo el director de comunicaciones de IDSIGHT, Johan Santosa, el jueves 23 de octubre de 2025.

Dijo que el cambio de Ministro de Finanzas de Sri Mulyani había provocado pesimismo. Sin embargo, el estilo sencillo y firme de Purbaya y su salida al campo hicieron que el público tuviera nuevas esperanzas.

No se trata sólo de sus políticas que se consideran tan sencillas, sino que la vida personal del ministro también hace que mucha gente lo idolatre cada vez más. Por ejemplo, el momento en el que se le vio comiendo en casa de un vendedor ambulante varias veces y su estilo relajado en varias ocasiones antes del trabajo.

Más recientemente, el público ha destacado ampliamente el estilo relajado de Purbaya al pasar el tiempo libre en casa. En el video subido a la cuenta de TikTok @Ijazah Esde, se puede ver a Purbaya tocando la guitarra mientras canta la canción Bunga on the Edge of the Road.

Parecía muy serio mirando las escalas de su tableta mientras rasgueaba la guitarra acústica en su mano. Purbaya también cantó casualmente la canción de Koes Plus.

«El Ministro de Finanzas Purbaya está en un concierto», decía el título adjunto al vídeo.

Curiosamente, el estilo de canto del Ministro de Finanzas confundió al público. Muchos de ellos consideraron que la música y la letra cantada por Purbaya estaban en conflicto entre sí. No es de extrañar que los internautas inmediatamente hicieran comentarios divertidos sobre las acciones del Ministro de Finanzas.

«La letra y la música se venden por separado», comentaron los internautas.

«Resulta que la gente inteligente no necesariamente sabe canciones», dijo otro.

«Nada en el Ministerio de Finanzas, letras en el palacio», dijo otro internauta.

«Sólo ocúpese de las finanzas, señor, deje que otros canten», comentó otro internauta.

«Aunque la melodía y la canción no son armoniosas, ¿por qué sigue siendo interesante verlo una y otra vez, señor?», dijo otro.