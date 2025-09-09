Momento Sjafrie Sjamsoeddin lideró la primera reunión después del ministro coordinador de Jabat para Polkam AD Provisy

Yakarta, Viva – Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie sjamsoeddin Oficialmente simultáneamente como el ministro coordinador de asuntos políticos y de seguridad (Menko Polkam) AD interino reemplazar Budi Gunawan.

Sjafrie inmediatamente se hizo cargo del comando y presidió la primera reunión con las filas del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad.

«Acabo de ejecutar una sesión informativa con los principales funcionarios del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad. Doy dirección a los principales funcionarios que durante varios meses me ayudarán como el Ministro Coordinador de Política y Seguridad», dijo Sjafrie a los periodistas el martes 9 de septiembre de 2025.

La dirección se consideró importante teniendo en cuenta que Sjafrie no solo se desempeñó como ministro coordinador de Polkam AD interino, sino también como Ministro de Defensa, Presidente Dio de Defensa del Consejo Nacional de Defensa, Presidente del Equipo de Dirección de la Dirección Forestal.

«Subrayo que el papel, los deberes y las funciones del Ministerio de Defensa de la coordinación adjunta se mejorarán y los diputados que llevarán a cabo sus deberes diarios, tanto en la realización de tareas de coordinación como para llevar a cabo tareas de sincronización con ministerios e instituciones que tienen problemas que se pueden resolver», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio Prabowo Subianto revisó las filas de ministros en el gabinete rojo y blanco. Uno de ellos, la posición de coordinar al Ministro de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam).

Sin embargo, en la inauguración que se celebró en el Palacio del Estado, Central Yakarta el lunes 8 de septiembre de 2025.

El Ministro de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi, dijo que el presidente Prabowo aún no había señalado definitivamente al nuevo Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación.

«Con respecto a la posición del Ministro Coordinador de Política y Seguridad, por el momento, el Presidente aún no ha demostrado a quién se le asigna para convertirse en Ministro de Coordinación de Polkam», dijo Praseteto a los periodistas del Palacio Estatal, Central Yakarta.

Prasetyo enfatizó, por el momento, el presidente Prabowo designará a AD interino para servir como ministro de Coordinación de Política y Seguridad.

«Entonces, por el momento, nombrará interino para servir como ministro de coordinación de política y seguridad», explicó.