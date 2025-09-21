Momento raro Maia Estianty dijo gracias a Ahmad Dhani, bulliciosa la audiencia

Yakarta, Viva -Los premios de información y entretenimiento 2025 no solo presentan una fila de las principales celebridades, sino también momentos inesperados que le llamaron la atención del público. Uno de ellos sucedió cuando músicos y figuras públicas famosas, Maia EstiantyApareciendo en el escenario para representar a su hijo, Al Ghazali, y a su hijo -in -law, Alyssa Daguise.

La joven pareja ganó el premio «Boda del año», pero desafortunadamente no pudo asistir al evento que tuvo lugar el viernes 19 de septiembre de 2025. La presencia de Maia también fue lo más destacado, especialmente porque parecía con confianza cuando leía un discurso por recibir premios. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Con su estilo de marca registrada, Maia rompió con éxito la atmósfera a través de bromas.

«Quién está casado, quien aceptó quién», dijo, fue recibido por la risa de la audiencia en el estudio, citado desde YouTube, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Sin detenerse allí, Maia expresó su gratitud al público que había elegido Al Ghazali y Alyssa. Sin embargo, la parte más memorable se produjo cuando Maia mencionó los nombres de dos hombres importantes en su vida.

«Eh, gracias también a … Por supuesto, el esposo (Irwan Mussry) y el exhusband (Ahmad Dhani) «, dijo con calma, pescando aplausos bulliciosos.

Las palabras de Maia se consideran un momento raro. Raramente hay celebridades que son tan abiertas reconocen el papel del pasado y el presente en una oración en público. Incluso reiteró la armonía de la relación de su familia.

«La familia de exhusband y también la familia del esposo. Todos ellos son una familia», continuó Maia, como si enfatizara que el límite entre «ex» y «ahora» se puede fusionar con la unión.

El breve discurso inmediatamente se convirtió en un tema candente de conversación en el universo de entretenimiento. Muchos ciudadanos consideran que Maia muestra madurez al responder a su pasado, mientras inspira a muchas familias a mantener relaciones armoniosas a pesar de estar separadas.

Después de las palabras de Maia, el evento continuó con proyecciones de video especiales de Al Ghazali y Alyssa Daguise, quienes habían preparado una grabación de agradecimiento.

«Quiero decir muchas gracias por el premio, Boda del año para mí y Alyssa. Lo siento, los dos no podemos asistir, pero estamos muy felices y muy agradecidos. Gracias también por todas las oraciones y el amor de todos ustedes. Los amamos», dijo Al Ghazali en el video.