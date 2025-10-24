¡Momento raro! KSAU vuela el nuevo avión A400M de la Fuerza Aérea de Indonesia directamente en los cielos de Sevilla

VIVA – Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Indonesia (KSAU) Mariscal TNI Mohamad Tony Harjono volar directamente el nuevo avión de transporte A400M de la compañía Soy en las instalaciones de Airbus Military Limitada Sociedad (AMSL), Sevilla, España, el jueves 23 de octubre de 2025.

Este paso se llevó a cabo como parte del proceso de prueba de vuelo para garantizar que los aviones que fortalecerán la flota de la Fuerza Aérea de Indonesia estén en óptimas condiciones antes de ser entregados a Indonesia.

En una declaración oficial recibida el viernes 24 de octubre de 2025, el jefe del Servicio de Información de la Fuerza Aérea de Indonesia (Kadispenau), primer mariscal del TNI I Nyoman Suadnyana, dijo que esta actividad era parte de la inspección del comandante. Viga.



Avión de transporte gigante A400M

«Este alegre vuelo es parte de la Inspección del Comandante Kasau para revisar la adquisición de dos unidades A400M que fortalecerán la Fuerza Aérea de Indonesia», dijo I Nyoman Suadnyana.

Durante el vuelo, la KSAU estuvo acompañada por el Jefe de Operaciones de Vuelo y Piloto Jefe de Pruebas de Airbus, Ignacio Lombo. Después de la sesión de vuelo, el mariscal Tonny Harjono también inspeccionó varias instalaciones de mantenimiento de aeronaves propiedad de AMSL.

Además de las instalaciones de mantenimiento, la KSAU visitó también las instalaciones de formación de tripulantes y técnicos. avión A400M. «KSAU también inspeccionó la línea de montaje final de los aviones C-295 y A400M, y visitó el Centro Internacional de Capacitación (ITC) para reunirse cara a cara con el personal de TNI AU que estaba recibiendo capacitación», explicó I Nyoman.

A través de esta visita, KSAU quiere garantizar que todos los aspectos de la adquisición se desarrollen de manera óptima, tanto desde el punto de vista técnico, como desde la capacitación del personal y la preparación de los aviones antes de su envío a Indonesia.

I Nyoman añadió que está previsto que el TNI AU reciba el avión A400M a principios de noviembre de 2025. Con la llegada del avión de transporte pesado Airbus, se cree que las capacidades de transporte estratégico del TNI AU aumentarán significativamente para apoyar diversas operaciones aéreas en el país y en el extranjero. (Hormiga)