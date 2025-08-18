Momento Patrick Kluivert y Alex Pasteor girando en el 80 aniversario de la República de Indonesia en la Embajada de Indonesia

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia no solo era animada en el país, sino que también se sentía cálida en el extranjero. En los Países Bajos, precisamente en la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) de La Haya, el momento de la independencia se celebró con entusiasmo el domingo 17 de agosto de 2025.

Curiosamente, al festival también asistieron el aprendiz Equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert. Su presencia estaba en el centro de atención porque la ex estrella del Barcelona parecía cuidadosamente con un traje formal completo con una corbata roja.

No solo Kluivert, entrenador asistente del equipo nacional indonesio, Alex PastorTambién participó en el aumento del evento. A diferencia de Kluivert, Pasteor parecía con batik indonesio.

El evento celebrado por la embajada indonesia en La Haya tuvo lugar desde la mañana, comenzando alrededor de las 10:00 hora local con una ceremonia de cría de bandera. El embajador indonesio en los Países Bajos, Mayerfas, actuó como el inspector ceremonial y llevó a la procesión a ser solemne.

A través de la cuenta oficial de Instagram, Kluivert tuvo la oportunidad de compartir la atmósfera de esta celebración completa con la canción del 17 de agosto de Merdeka Day. El retrato de Kluivert y Pasteor juntos en la embajada de Indonesia también atrajo la atención de los ciudadanos.

Además de ellos, también presentan ex futbolistas holandeses de ascendencia indonesia, Denny Landzaatque complementa cada vez más la atmósfera de unión en la celebración del 80 ° Día de la Independencia de Indonesia.

No solo del equipo de entrenadores, los jugadores del equipo nacional de Putri indonesio también asistieron a esta celebración. Claudia ScheunemannUn joven futbolista que ahora juega para mujeres FC Utrecht en los Países Bajos, visto participando con otros indonesios.

Unión de la diáspora y los ciudadanos indonesios

Para las personas indonesias que viven en los Países Bajos, este evento es un momento importante para celebrar la identidad nacional y fortalecer un sentido de unión. La presencia de figuras públicas, tanto del mundo de los deportes como de la diplomacia, hizo que la celebración en la Embajada de Indonesia en La Haya se sintiera más especial.

«La participación del entrenador del equipo nacional de fútbol indonesio y los jugadores del equipo nacional de fútbol femenino indonesio en el evento de hoy dio sus propios colores y cada vez más animó los eventos que fueron esperados por los residentes y la diáspora indonesia en los Países Bajos», dijo el embajador Mayerfas en su declaración oficial.