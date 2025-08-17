Momento Kakorlantas usa motocicletas que aseguran directamente el pico del 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Kakorlantas Polri El inspector general Agus Suryonugoho se sumergió directamente en el campo para liderar seguridad El pico del 80 aniversario de la independencia indonesia en Yakarta. El inspector general Agus revisó al montar su motocicleta oficial.

Esta acción es un símbolo de un mensaje ejemplar y un fuerte mensaje de que el cumplimiento del tráfico y la seguridad comienzan desde la actitud de la disciplina de los agentes de la ley.

Al ingresar a la edad de 80 años de independencia de la República de Indonesia, Kakorlantas enfatizó la importancia de los cambios en el comportamiento de las personas en el tráfico. Según él, la independencia no solo se interpreta por el orgullo, sino que también se realiza con disciplina, conciencia y cumplimiento de las reglas de tráfico.

Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

«Ochenta años de independencia Indonesia es hora de que cambiemos y obedezcamos las reglas. La seguridad en el camino es lo principal. Si el tráfico es cómodo, la familia está tranquila», dijo Agus.

Agus recordó a los conductores de vehículos motorizados, especialmente en el transporte público, para no priorizar el depósito objetivo para ignorar la seguridad. «Chase depósitos pero olvidando las reglas, las consecuencias serán peligrosas, tanto para usted como para los demás», dijo.

Además, Kakorlantas enfatizó la importancia de la ética en la conducción. «Mantenga el tráfico de ética para la humanidad y la seguridad. Esta es nuestra responsabilidad compartida», agregó.

El paso directamente con la moto también es un símbolo de colaboración entre las filas de la policía nacional Korlantas y la comunidad. Al estar presente en la comunidad, Kakorlantas quiere mostrar que la seguridad es una prioridad compartida.

«La seguridad es una prioridad, y la policía nacional no puede trabajar sola. Necesita sinergia con la comunidad para que el tráfico en Indonesia sea cada vez más ordenado, seguro y ético», dijo.

Mientras tanto, el jefe de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, en su dirección enfatizó que el impulso indonesio de 80 años debe ser un nuevo espíritu para todos los miembros de la Policía Nacional para proporcionar el mejor servicio a la comunidad.

«La Policía Nacional debe estar presente en medio de las personas sinceramente, proporcionar una sensación de seguridad, comodidad y garantizar que toda la serie de conmemoración del Día de la Independencia sea ordenada y suave.