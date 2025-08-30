Momento Haru Emil Audero y Jay Idzes se abrazaron en los pasillos de los jugadores, crémonas doblando a Sassuolo 3-2

Cremona, vivo – Dos jugadores duelos Equipo nacional indonesio Colorear la segunda semana de la Serie A 2025/2026. Emil Daring que defiende Cremonés cara a cara con Jay idzesnuevo defensor Sassuoloen el partido que tuvo lugar el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Oficial! Jay Idzes debutó en Sassuolo, directamente contra Emil Audero



Antes de que comience el partido, la cámara resalta un momento cálido en el pasillo del jugador. Emil Audero y Jay Idzes parecían abrazarse mientras sonrían ampliamente. Los dos jugadores que fortalecen el equipo nacional indonesio muestran respeto mutuo a pesar de tener que lidiar con los oponentes en el campo.

En el partido, se cree que Emil Audero es el portero principal de Cremonese, mientras que Jay Idzes parecía lleno como el defensor central Sassuolo. Las notas de la Serie A confirmaron que los dos jugaron durante 90 minutos.

Leer también: Emil Audero Dan Jay Idzes Bertemu de Serie A Cremonese vs Sassuolo



El partido en sí fue dramático con cinco goles creados. Cremonese tuvo dos goles por delante a través de las acciones de Filippo Terracciano y Franco Vázquez. Sin embargo, Sassuolo logró igualar a través de Andrea Pinamonti y Domenico Berardi.

Leer también: Más popular: el equipo nacional indonesio se disparó, Nazar Walking a los Países Bajos



El drama ocurrió en la segunda mitad del tiempo de lesión. Cremonese finalmente aseguró una victoria de 3-2 a través de la ejecución de la penalización de Manuel de Luca. Estos resultados hacen que Cremonese sea resistente en la parte superior de la clasificación de la Serie A con seis puntos de dos partidos. Por el contrario, Sassuolo debe estar dispuesto a establecer en la parte inferior de la clasificación sin puntos.

Estadísticamente, Cremonese amenaza más con 11 patadas y seis de ellos en el objetivo. Sin embargo, Sassuolo sobresale en posesión de la pelota con un récord del 59 por ciento.

Este partido también fue la segunda aparición de Emil Audero con Cremonse en la Serie A esta temporada. Mientras tanto, Jay Idzes hizo oficialmente su primer debut con Sassuolo.

En la tercera semana, Cremonese viajará a la sede de Hellas Verona el lunes (15/09), mientras que Sassuolo intentará levantarse cuando entretenga a Lazio el día anterior.