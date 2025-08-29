Momento dirjenpas compartir 500 paquetes de alimentos gratuitos a la comunidad

Yakarta, Viva – Dirección General de Correcciones (Ditjenpas) nuevamente celebró una actividad de servicio social titulada «Bendito viernes«El viernes 29 de agosto. En esta ocasión, se distribuyeron hasta 500 paquetes de almuerzo gratuitos a los usuarios públicos y de carretera en la oficina de la Dirección General, como una manifestación tangible de preocupación social, así como el apoyo al presidente del Programa Rápido (PHTC) del Presidente (PHTC), Prabowo Subianto.

Distribución alimentar Saludable y nutritivo fue dirigido directamente por el Director General de Correcciones (Dirjenpas), Mashudi, acompañado por las filas de los Altos Líderes y Empleados de la Dirección General de Obras Públicas de Pratama High de la Dirección General. La actividad tuvo lugar con un espíritu de unión.

«Este servicio social de bendición del viernes es una actividad rutinaria que llevamos a cabo como una forma de preocupación para las personas que lo necesitan, así como reforzan la presencia de correcciones correccionales que benefician a la comunidad en general», dijo Mashudi.

Ditjenpas compartir 500 paquetes de alimentos

El Director General de PAP agregó que esta actividad también estaba en línea con 13 programas de aceleración del Ministro de Inmigración y Correccional, Agus Andrianto, especialmente en el cuarto punto, a saber, la provisión de asistencia social a las familias de los residentes desfavorecidos y la comunidad circundante.

Esta actividad fue bienvenida con entusiasmo por la comunidad. Un usuario de la carretera, solo llamó a R, dijo que estaba feliz y ayudó. «Estamos agradecidos por el almuerzo que se distribuye. Pequeña preocupación como esta es muy significativa para las personas necesitadas», dijo.

Al final de la actividad, el Director General de PAS expresó sus esperanzas de que dicha atención social pudiera ser alentada, tanto dentro de la oficina central de la Dirección General de PPA, la Oficina Regional y todas las unidades de implementación técnica correccional. «Esperemos que este espíritu de compartir se convierta en una cultura compartida», concluyó.

