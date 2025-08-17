Momento del presidente Prabowo besando la bandera roja y blanca antes de ser levantada

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto besado bandera Rojo y blanco que será elevado por el equipo de Paskibraka. El momento ocurrió cuando Prabowo entregó la bandera al portador de la bandeja, Bianca Alesia Christabella en voz alta.

Inicialmente, el portador de la bandeja, Bianca Alesia, subió al podio para recibir una bandera roja y blanca del presidente Prabowo.

Luego, Prabowo tomó la bandera roja y blanca y se la entregó a Bianca. Prabowo luego besó la bandera cuando se colocó en la bandeja.



Paskibraka está listo para volar la bandera roja y blanca en el palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Bianca luego descendió del podio. La procesión de la bandera fue continuada por el equipo soberano indonesio.

Se sabe que el presidente indonesio Prabowo Subianto se convirtió en inspector Ceremonia Los segundos de la proclamación en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025 hoy.

Prabowo se convirtió en el inspector de ceremonia por primera vez después de servir como presidente en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

La serie de actividades comenzó con la agenda de arte y el carnaval de la bandera roja y blanca desde 07.25 WIB. La bandera roja y blanca y el texto de la proclamación llegó traído por el grupo de Carnaval alrededor de las 08.35 Wib.

Prabowo llegó al Palacio Merdeka a las 09.50 Wib. La ceremonia comienza a las 10:00 WIB marcada por las primeras trompetas y 17 veces el golpe de sus respetos.

La siguiente es una lista completa de Oficiales de Ceremonia de segundos de proclamación:

-Los hermanos de la bandeja de bandera roja y blanca: Bianca Alesia Christabella Lantang (Lentera Harapan Tomohon High School, North Sulawesi)

-Laza de bandeja de bandera roja y blanca: Nindya Eltsani Fawwaz (Sman 2 Kota Sungai Penuh, Jambi)

-Comanda Group 8: Arka Bintang Is’adkauthar (Al Hikmah High School Surabaya, Java Oriental)

-El Flagserek: Farrel Argantha Irawan (High School Highscope Indonesia TB Simatupang, Yakarta)

-Popovaciones de la bandera: El Rayyi Mujahid Faqih (Escuela Vocacional Forestal del Estado de Samarinda, Kalimantan Oriental)

-El Grupo Komandan 17: Habib Burhan (Sman 1 Pancung Problem, West Sumatra)

-Comanda Company Paskibraka: AKP Raden Bimo Dwi Bambang (Jefe de Policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía Regional de las Islas Riau)

-Caman Ceremony of Proclamation Segundos: Coronel Inf Amril Peahupelasury (Comandante Adjunto del Grupo 1 Kopassus)