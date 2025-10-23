Momento del presidente del jefe de CT Corp, Tanjung Sungkem, a Kiai Anwar Manshur Lirboyo

Kediri, VIVA – Presidente Tanjungel propietario de CT Corp Trans7ir al internado islámico lirboyo Kediri e inmediatamente se reunió con el cuidador del internado islámico, KH Anwar MansurJueves 23 de octubre de 2025.

La visita siguió a una polémica de una de las transmisiones Expose Uncensored de Trans7 que desató una ola de protestas durante días entre los círculos de los internados islámicos.

Lanzamiento VIVA Java OrientalEl empresario, conocido familiarmente como CT, llegó al internado islámico de Lirboyo acompañado por funcionarios de Trans Corp alrededor de las 13.45 WIB, y fue recibido por los cuidadores de Lirboyo, incluidos KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Athoillah Sholahuddin Anwar o Gus Atok, y KH Abdul Mu’id Shohib (Gus Muid).



El propietario de CT Corps, el presidente Tanjung Sowan, al internado islámico de Lirboyo

A continuación, CT y su séquito visitaron inmediatamente la residencia de Kiai Anwar Manshur, que se encuentra en el área del internado islámico de Lirboyo.

El portavoz del internado islámico de Lirboyo (Ponpes) Kediri, KH Abdul Mu’id Shohib o Gus Muid dijo que el objetivo principal de la visita del presidente Tanjung al internado islámico de Lirboyo era visitar a Kiai Anwar Manshur como el principal cuidador del internado islámico.

«Antes, el Sr. Chairul Tanjung fue directamente a Kiai Anwar Manshur y le transmitió sus propias disculpas. Anteriormente, el Padre Kiai Anwar Manshur recibió una disculpa del Presidente Tanjung», dijo Gus Muid a los periodistas.

Gus Muid reveló que el presidente Tanjung enfatizó que la controvertida transmisión sobre los internados islámicos que se transmitió en el programa Expose Uncensored de Trans7 ya no se transmitirá en Trans7.

«Él (el presidente Tanjung) tomará medidas concretas de mejora internamente en Trans7, así como en otros medios bajo los auspicios de Trans Corp», dijo Gus Muid.

Mientras tanto, Chairul Tanjung admitió que estaba agradecido de poder mantenerse en contacto directamente en el internado islámico de Lirboyo y conocer a Kiai Anwar Manshur.

En el internado islámico de Lirboyo, también admitió que había impuesto sanciones estrictas a todas las partes involucradas en la transmisión de la edición del internado islámico de Expose Uncensored, tanto fuera como dentro de Trans7. El programa Expose Uncensored también se detuvo para siempre en Trans7.

«El programa fue detenido, no se transmitirá para siempre», dijo el empresario conocido familiarmente como CT.



El propietario de CT Corps, el presidente Tanjung Sowan, al internado islámico de Lirboyo