Momento del presidente del DPR Banggar elevó el estilo Cowi del Ministro de Finanzas Purbaya

Yakarta, Viva – Presidente de la Agencia de Presupuesto DPR RI (Banggar), Dijo Abdullah estilo ofensivo vaquero Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa.

Leer también: Rupias debilitó, los fondos extranjeros escaparon cuando el mercado destacó la declaración política de Purbaya



Esperaba que el estilo de vaquero de Purbaya pudiera fortalecer el sector económico del país que había disminuido.

Esto fue revelado por dicho al presentar un informe en la 5ª reunión plenaria del juicio del año de sesión 2025-2026 en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: Se prevé que IHSG sea brillante compatible con una variedad de catalizadores, los analistas destacan 5 posibles acciones cuan



Dijo inicialmente dijo Banggar DPR RI Y el gobierno acordó que la inflación y los tipos de cambio de Rupiah deben mantenerse para ser estables. Porque, ambos pueden activar la agitación de precio en el sector real, causar choques en el lado monetario y desencadenar otras explosiones de crisis.

«Para lograr el objetivo de inflación y el tipo de cambio anterior, el gobierno central y los gobiernos regionales y el banco Indonesia siempre deben estar en sintonía, capaces de realizar la combinación ágil, creativa y consolidativa de la política fiscal», dijo.

Leer también: Más popular: las críticas de Tompi al Ministro de Finanzas Purbaya, la última condición de la enfermedad de Lyme inspirada en Bella Hadid 12 años



Orgulloso del DPR y el gobierno, dijo, dijo, se dio cuenta de que no era fácil encontrar necesidades de financiación en los mercados financieros a través de SBN.

«Porque al mismo tiempo necesitamos mantener la liquidez bancaria canalizada al sector real», continuó.

Luego aludió al típico estilo vaquero del ministro de Purbaya. Dijo que el estilo vaquero puede aflojar las políticas existentes.

«Sin embargo, estamos seguros de que el estilo de vaquero de nuestro ministro puede aflojar políticas de dinero apretadas y se demuestra en este mes, esperamos que la condición continúe. De modo que las tasas de interés SBN del próximo año puedan ser más bajos para que los costos de los fondos asumidos por el APBN sean más bajos», dijo.