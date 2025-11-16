Momento del 61 aniversario de Golkar, Syafi Djohan distribuye 200 paquetes de alimentos básicos a la comunidad

Jacarta – En el marco del aniversario del Partido Golkar 61. El legislador del Partido Golkar, Syafi Fabio Djohan, distribuyó más de 200 paquetes de asistencia social (Bansos) comestibles barato el domingo 16 de noviembre de 2025.

Lea también: Cara Kosgoro 1957 realiza acción social por su 68 aniversario a través de la donación de sangre



Esta actividad social se llevó a cabo para conmemorar el 61 aniversario del Partido Golkar y expresar agradecimiento por la concesión del título de Héroe Nacional al Presidente Suharto.

Syafi Djohan dijo que esta actividad fue una implementación de las instrucciones del presidente general del DPP de Golkar, Bahlil Lahadalia, así como del presidente del DPD del Partido Golkar de Yakarta, Ahmed Zaki Iskandar, quienes ordenaron a los cuadros que siempre fueran receptivos y estuvieran presentes en la comunidad.

Lea también: Bahlil sobre el rechazo del título de Héroe Nacional de Suharto: rezo para que sean sinceros



«Por supuesto, como cuadro, estoy muy contento con las instrucciones de los elementos de liderazgo anteriores, Ketum Bahlil Lahadalia y el presidente del DPD Golkar DKI Bang Zaki Iskandar, donde la dirección es continuar uniéndonos y acercándonos a la comunidad y siempre siendo receptivos», dijo Syafi Djohan en su declaración del domingo 16 de noviembre de 2025.



Miembro de la facción Golkar de la Comisión C del DPRD DKI Yakarta, Syafi Fabio Djohan

Lea también: Suharto recibió el título de héroe, Idrus Marham: Respetamos la decisión del Presidente



Syafi enfatizó que la distribución de las necesidades básicas es parte de un esfuerzo real de todos los cuadros de Golkar en Yakarta para moverse y hacer sentir su presencia en la comunidad.

«En el impulso del 61º aniversario del Partido y el Día de los Héroes, donde se entrega el título al ex presidente Suharto, por supuesto, en todo momento siempre involucramos a la comunidad en actividades conjuntas», dijo Syafi.

Mientras tanto, el presidente del DPD del Partido Golkar de Yakarta, Ahmed Zaki Iskandar, enfatizó que este programa de distribución de alimentos básicos es una forma real de preocupación del Partido Golkar por los residentes necesitados.

Desde el principio, Golkar colocó al pueblo en el centro de todos los movimientos de lucha. «El Partido Golkar es el partido del pueblo», afirmó Ahmed Zaki.

El ex regente de Tangerang Regency durante dos períodos agregó que las políticas y medidas de Golkar siempre estaban dirigidas a fortalecer el bienestar de la sociedad desde varios niveles. Invitó a todos los cuadros a seguir participando activamente en acciones reales que ayuden a aliviar la carga de los residentes.

«La prioridad del Partido Golkar es el bienestar del pueblo, y eso debe materializarse en cada acción que realicemos», concluyó Ahmed Zaki.