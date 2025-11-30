Momento de Titiek Soeharto-Didit visita a las víctimas de las inundaciones en Aceh: Si Dios quiere, ayudaremos

Jacarta – Jefe Comisión IV de la RPD RI, Titiek Soeharto inspeccionar a los residentes afectados inundación bandang en Pidie Jaya Regency, Aceh. Titiek estuvo acompañado por su hijo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo o Didit Prabowo.

En esa ocasión, el Ministro de Defensa (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin y el Ministro del Interior (Mendagri) Tito Karnavian los acompañaron a visitar a los residentes afectados por las inundaciones.

Titiek y Didit tuvieron tiempo de charlar con los residentes a la vez. víctima desastres que se refugiaron en el Refugio Meunasah y el Edificio Tgk Chik Pante Geulima, Aceh.

No se limitó a hablar, Titiek tomó con fuerza las manos de los residentes que pedían ayuda porque sus casas habían sido arrasadas por las inundaciones. Sin embargo, Titiek animó a los refugiados a tener paciencia al afrontar esta terrible experiencia.

«Tened paciencia, si Dios quiere, ayudaremos», dijo Titiek Soeharto, el domingo 30 de noviembre de 2025.

Durante su visita, Titiek Soeharto también inspeccionó directamente las casas que fueron derribadas debido a las inundaciones repentinas en Pidie Jaya, Aceh. No pudo contener las lágrimas cuando vio las casas de las personas que fueron aplastadas hasta el suelo por lo que tuvieron que evacuar.

«Yo también estoy preocupado, ojalá todo se pueda solucionar», afirmó.

Titiek Soeharto se aseguró de que se cubrieran las necesidades básicas de los residentes desplazados, especialmente la distribución de logística como alimentos, necesidades personales y medicinas.

«Nosotros en la RPD RI seguiremos supervisando la distribución de ayuda a los residentes afectados por las inundaciones repentinas en Aceh», añadió.

Además, Titiek recordó que a los niños afectados por las inundaciones repentinas se les debe brindar asistencia especial, incluida la preparación para la curación de traumas.

«También se debe prestar especial atención a los niños víctimas, desplegando equipos de curación de traumas en los campos de refugiados», concluyó.