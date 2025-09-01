Momento de residentes junto con el conductor de Ojol limpia la estación de policía que fue quemada en Surabaya

SurabayaVIVA – Residentes juntos conductor ojol limpio Estación de policía que fue quemado por la misa de la acción el viernes por la mañana, 29 de agosto. Barrí, trapean, para limpiar los copos de vidrio en la ubicación.

Hubo 3 puestos de guardia que fueron limpiados el sábado 30 de agosto alrededor de las 16:00 WIB. A saber, el poste, la rotonda A. yani o Taman Pelangi, Raya Darmo o Taman Bungkul, y Wnokromo o el lado este de KBS.

Ahí hay docenas conductor Ojol y los residentes que trabajaron juntos para limpiar el puesto en 2 ubicaciones. Parecían tan compactos para limpiar el vidrio roto, trapear el piso, para volver a pintar las paredes que habían sido quemadas y divididas por la masa de acción.

Los residentes y Ojol compactan el puesto de policía que fue quemado en Surabaya

La acción también recibió apoyo y aprecio de los automovilistas que cruzaron. De hecho, no unos pocos automovilistas que se detienen para capturar el momento.

Como Septinda. El residente de Banyuurip Surabaya dijo que estaba feliz conductor Ojol junto con los residentes limpiaron el poste, que anteriormente era el objetivo de la destrucción de la masa de la acción.

«Esto fue justo cuando había muchos conductores de Ojol disparando, luego con mis amigos detenidos, tuvieron un breve historial. Parecían muy compactos», dijo la mujer de 31 años en Wnokromo.

Mientras tanto, un conductor de Ojol Eko Setiawan reveló que esta acción era una forma de preocupación por el daño que ocurrió. El hombre que ha sido un OJOL durante 9 años afirmó estar triste con las acciones de los participantes que dañaron el Fasum.

«La demostración puede ser, pero no se dañe esta ciudad. Surabaya es nuestro hogar, donde nos ganamos la vida», dijo Eko.

Conductor Ojol, de 50 años, admitió que debería trabajar de la mano para limpiar los escombros y los pedazos de los disturbios se llevaron a cabo espontáneamente. Recolectan basura, barren las calles y limpian los restos de la quema. Por el costo de las actividades de limpieza, admitió que fue completamente llevado por sí mismo. Especialmente por los conductores de Ojol.

«Esta es nuestra empresa conjunta, la autoevaluación (costo para limpiar la ubicación)», dijo.

La división de áreas de limpieza se lleva a cabo en función de la ubicación del puesto de policía que está dañado y quemado. Cada estación de policía se llena de 10 a 20 conductores de OJOL.

Trabajan con el espíritu de cooperación mutua para restaurar la condición de la ciudad de Surabaya.