Momento de los soldados de Kopassus sumergido para perros en el 80 aniversario del TNI

Yakarta, Viva – Un total de 80 soldados TNIincluyendo soldados del Comando de las Fuerzas Especiales (Kopassus) del Ejército para llevar a cabo atracciones volcar un paraguas Durante el 80 aniversario del TNI en Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Hundieron un paraguas mientras transportaban perro entrenado. Los 80 soldados saltaron a un paraguas de tres aviones CN-29 que se transmite en el cielo de Monas.

Alguno Soldado de Kopassus quien trajo al perro era un paracaidista animal. El paracaidista animal de Kopassus fue el primer aterrizaje grupal.

El perro llevado fue llevado con una bolsa especial frente al cuerpo del soldado de Kopassus.

Después de aterrizar, inmediatamente respetuosamente al presidente Prabowo Subianto quien se sentó en los principales puestos de honor. El presidente respondió inmediatamente al respeto del soldado de Kopassus.

Además, los soldados de Kopassus luego aterrizaron después del paraguas. A diferencia del soldado anterior, la segunda tropa descendió con una Bazoka colgada frente al cuerpo.

Uno por uno, cayeron y aterrizaron, continuaron con las fuerzas de Srikandi que consistían en soldados de TNI. Cuando aterrizaron, nadie salió del área de aterrizaje.

El presidente Prabowo por primera vez dirigió la ceremonia del conmemoración del aniversario de TNI en el Silang Monas Field, Yakarta, el domingo por la mañana.

En el pico del 80 aniversario del TNI hoy, todas las decoraciones en el área de honor del púlpito están dominadas por colores azul claro, de colores idénticos al presidente Prabowo desde el comienzo de su liderazgo.

La ceremonia tuvo lugar alrededor de las 08.00 Wib. Se desplegaron más de 133,000 soldados TNI para asistir al 80 aniversario del aniversario del TNI en la Plaza Monas Silang.

Las filas de líderes y soldados que asistieron a la ceremonia con nuevos uniformes PDL con diferentes colores y patrones de camuflaje del antiguo uniforme de camuflaje.

Luego, el TNI también movilizó 1,047 equipos de defensa de tres dimensiones de TNI, a saber, el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para asistir a ceremonias y actuar en una serie de desfiles (desfilos) en el campo Silang Monas. (Hormiga)