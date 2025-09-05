Momento de las revisiones de Gibran a los residentes de Siskamling para brindar asistencia para el equipo de patrulla nocturna

Yakarta, Viva – Vicepresidente Gibran rakabuming raka monitorear la implementación Siskamling Los residentes en Kembangan, West Yakarta, y revisan el mercado de Cipulir, South Yakarta, el viernes por la mañana, para garantizar la estabilidad de las actividades de los residentes después de una manifestación la semana pasada.

Basado en la información oficial recibida en Yakarta el viernes, llegada Wapres Gibran en Post Ronda RW 04, Kembangan Utara Village, distrito de Kembangan, West Yakarta, el jueves (4/9) Noche, sorprendió a los residentes que se estaban preparando para llevar a cabo Siskamling.

Gibran estuvo presente para saludar a los residentes y fue bien recibido por el presidente de RW 04 Suparno, quien en esa ocasión informó que la situación de seguridad y orden público (Kamtibmas) en su área era relativamente propicio.



El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka revisó el mercado de Cipulir Foto : Entre/ho-secretariat vicepresidente

El vicepresidente también entregó asistencia al equipo Patrulla nocturnatales como la linterna, el calentador de agua eléctrico, así como las necesidades de consumo en forma de azúcar y café para apoyar las actividades de los residentes.

Dentro del poste de la patrulla que mide 4×5 metros, el vicepresidente habla con los residentes para discutir las condiciones ambientales locales, incluso antes, cuándo y después de una manifestación.

Los residentes también transmitieron sus experiencias y pasos tomados para mantener la seguridad en sus respectivos entornos.

Después de Kembangan, el vicepresidente continuó una visita al área del sur de Yakarta. Alrededor de las 23:00 WIB, el vicepresidente llegó a Post Ronda RT 19 RW 03, JL. Kali Inspeksi, pueblo de Ulujami, distrito de Pesanggrahan, y fue recibido por el jefe de la aldea de Ulujami, Yuda Irawan, junto con los residentes que llevaban a cabo patrullas nocturnas.

Gibran también dialogues con ellos y también revisó la preparación de la alerta de desastre alerta de la alerta de la cocina pública Post integrado con el puesto de patrulla en el área.

A través de esta visita, el vicepresidente invitó a la comunidad a continuar fortaleciendo la hermandad, mantenerse mutuamente y desempeñar un papel activo en la creación de un entorno seguro, cómodo y resistente a las perturbaciones potenciales.

En el tercer punto de la visita de su noche, el vicepresidente visitó el mercado de Cipulir, Kebayoran Lama, South Yakarta, alrededor de 23.45 WIB.

El vicepresidente siguió la carretera Ciledug Raya llena de puestos de comerciantes. En la ocasión, compró una serie de necesidades básicas, que van desde verduras, pescado, pollo hasta especias, como una forma de apoyo para la economía del pueblo.

El vicepresidente también se tomó el tiempo de saludar y diálogo con los comerciantes.

A través de esta visita, el vicepresidente espera que las actividades comunitarias, especialmente en los mercados tradicionales como un centro para la facturación económica de las personas, puedan continuar funcionando normalmente.

Hizo hincapié en que la importancia de mantener la calma compartida para que la rueda económica siga girando y la confianza pública en la estabilidad nacional es más fuerte. (Hormiga)