Momento de la reunión individual entre Prabowo y el primer ministro Albanese en la Casa Kirribillli

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto celebrar una reunión tête-à-tête con el Primer Ministro o Primer Ministro de Australia, Antonio Albanese en Kirribilli House, Sydney, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Esta reunión es una de las agendas de la visita de Estado del presidente Prabowo a Australia, como un paso para fortalecer las relaciones entre los dos países de la región del Indo-Pacífico.

A su llegada a la Casa Kirribilli, el Presidente Prabowo fue recibido directamente por PM albanés en el patio delantero de una de las residencias oficiales PM Australia el.

Una atmósfera cálida y amistosa pareció colorear el momento de bienvenida, reflejando la estrecha relación personal entre los dos líderes.

Después de la bienvenida, el presidente Prabowo firmó el libro de visitas del Estado como forma de respeto diplomático.

Reunión entre el presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Después de la procesión de bienvenida, los dos líderes caminaron juntos hasta la sala de estar para una reunión individual. En un ambiente amistoso y productivo, esta reunión se desarrolló en formato cerrado, lo que indica la importancia de las discusiones estratégicas entre los dos jefes de gobierno.

Esta reunión tête-à-tête es un impulso importante para que los dos países profundicen su entendimiento. cooperación en diversos campos, especialmente en los sectores económico y de desarrollo, relaciones entre comunidades, defensa y seguridad, y asuntos marítimos.

Además de fortalecer las bases de la asociación que existe desde hace más de siete décadas, los dos líderes también prestaron atención a la estabilidad de la región del Indo-Pacífico y al fortalecimiento de la capacidad de las industrias estratégicas a nivel bilateral.

Como es sabido, la asociación entre Indonesia y Australia, que anteriormente se encontraba en el nivel de Asociación Integral sobre la base de la Declaración Conjunta sobre Asociación Integral del 5 de abril de 2005, pasó a ser Asociación Estratégica Integral (CSP, por sus siglas en inglés) durante la visita del Primer Ministro australiano a Indonesia el 31 de agosto de 2018.

La visita del Presidente Prabowo a la Casa Kirribilli refleja el compromiso de Indonesia de continuar construyendo relaciones exteriores orientadas hacia asociaciones igualitarias y mutuamente beneficiosas. A través de esta reunión, se espera que los dos líderes puedan ampliar el espacio para un diálogo y una colaboración más concretos entre Indonesia y Australia para enfrentar los futuros desafíos globales.