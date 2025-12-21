Momento de carga con Arkana, el dulce mensaje de Atalia hace que los internautas se enojen

VIVA – En medio de la demanda de divorcio interpuesta por Atalia Praratya contra Ridwan KamilDe repente, el público destacó la última subida de Atalia en su cuenta de Instagram. En el vídeo, Atalia comparte sus momentos de unión con su hijo adoptivo, Arkana Aidan Misbach.

Lea también: Lisa Mariana de repente habla del aura del amor en su último vídeo, ¿qué pasa?



Se vio a Atalia, vestida con una camisa negra y un pañuelo blanco, sosteniendo a Arkana en su regazo. También se vio al político del partido Golkar acariciando la cabeza de su hijo mientras besaba su mejilla. Incluso se vio a Atalia varias veces mirando a Arkana con una mirada profunda.

Mientras tanto, su hijo parecía sonreír cuando Atalia le acarició la cabeza y le dio besos en la mejilla. Con el sonido de fondo de la canción titulada More Than Beautiful de Nikita Willy, Atalia le transmitió su amor al chico.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Confirmación de Ridwan Kamil-Atalia Praratya sobre el divorcio, Aura Kasih fue inicialmente acusada de ser amante



«Me encanta arkanaaaa», escribió Atalia con un emoticono de corazón, citado en su cuenta de Instagram, el domingo 21 de diciembre de 2025.

El video de 15 segundos recibió de inmediato miles de comentarios de usuarios de las redes sociales. La columna de comentarios para la carga se inundó con apoyo para Atalia Praratya y también su hijo adoptivo.

Lea también: Reunión de Atalia Praratya y Ridwan Kamil: Acuerdan separarse pacíficamente



«Dios destinó a Arka a cuidar de la madre», comentaron los internautas.

«Bismillah 2026, señora Cinta, será más feliz, señora, señor RK, lo que sea», otro comentario.

«Adek Arkana está cuidando a su madre, ¿de acuerdo?» comentó un internauta.

«Arkana se ocupa de mamá», dijo otro internauta.

La custodia de Arkana Aidan Misbach

Tras la demanda de divorcio presentada por Atalia, su abogada, Debi Agusfriansa, reveló el destino de Arkana Aidan Misbach. En comunicado recibido por VIVA.co.id, el sábado 20 de diciembre, el abogado afirmó que tanto Atalia como Ridwan Kamil acordaron cuidar de Arkana juntos.

«Ambas partes acordaron que cuidarían de los niños juntos», dijo Debi.

Mientras tanto, sobre la decisión de divorciarse, Debi dijo que fue una decisión mutua. Ambas partes también rechazaron las acusaciones de que detrás de la decisión de divorcio había una tercera persona.

«Enfatizamos que cada parte acepta separarse amistosamente. También enfatizamos que esta es una decisión mutua, no tiene nada que ver con terceros», dijo.