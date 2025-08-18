Momento cálido Rossi Sapa Stoner en KTM Austria, dos leyendas de MotoGP se encuentran nuevamente

VIVA – Motogp Austria 2025 no solo presenta una tensa acción de carreras, sino que también se presenta momento Emocional que toca los corazones de los fanáticos. Dos leyenda MotoGP, Valentino Rossi Y StonerReunirse nuevamente en la cuadrícula Start Red Bull Ring.

Este momento muestra cuán dura rivalidad en el pasado ahora se ha convertido en una amistad llena de calidez.



Valentino Rossi y Casey Stoner mientras luchan en el evento MotoGP

1. cálido abrazo en la red comienza

Valentino Rossi y Casey Stoner se reunieron nuevamente en el GP Start GP Austria, un momento que invitó a la admiración de los fanáticos. Rossi dio la bienvenida a Stoner con una expresión sincera.

«Estoy muy feliz de verte», dijo Rossi a Stoner, citado por Viva Automotive del accidente el lunes 18 de agosto de 2025.

«¿Tienes que desaparecer al final de la carrera?» preguntó Casey Stoner.

«No. Estoy aquí. ¿Tienes tiempo? Entra en mi caja después de la carrera, estaré allí», respondió Rossi.

«Podemos manejarlo si quieres venir a Misano», dijo Stoner.

2. Oportunidades para reuniones e invitaciones a Misano

Este momento no es solo una pequeña charla, porque Rossi ofrece a Stoner para estar en la Academia VR46 de Misano Circuit Cage. Esta invitación aporta un significado especial, considerando que su relación estaba llena de intensa rivalidad en la pista.

3. De rival a un verdadero amigo



Duel Valentino Rossi y Casey Stoner en Laguna Seca en 2008

La relación entre Rossi y Stoner se había llenado de tensión, con una feroz rivalidad entre ellos en la pista y los medios de comunicación. Pero ahora, como dijo Casey, la relación se ha convertido en una cálida amistad, incluso «hermosa» en su opinión después de la jubilación.

4. Momento legendario en el circuito de nostalgia

El GP de Austria también presenta el Legends Parade, donde Stoner recorre la motocicleta Honda RC213V que lo llevó al título mundial de 2011 mientras Rossi observaba desde el inicio de la red. La presencia de este dúo y otras leyendas como Pedrosa y Agostini confirmó cada vez más el aura clásica en el Gran Premio de Austria este año.

La reunión entre Valentino Rossi y Casey Stoner en la cuadrícula de GP austriaco no solo es una reunión entre dos leyendas, sino momentos emocionales en la historia del Motogp moderno. Desde la rivalidad aguda hasta una amistad sincera, así como la cálida invitación de Rossi a la reunión en Misano, todos muestran que los verdaderos rivales pueden convertirse en verdaderos amigos a medida que pasa el tiempo.