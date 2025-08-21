Momento Aisar Khaled observando el camino de la carrera con el vicepresidente Gibran

VIVA – Festival cultural Pista 2025 en Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, no solo atrae la atención de la gente local, sino que también cautiva figuras públicas desde el hogar y el extranjero. Uno de ellos es el contenido del creador de Malasia, Khaled Aisarquien asistió y compartió sus experiencias mientras observaba el evento tradicional con el vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran rakabuming raka.

Leer también: Gibran reveló el propósito y el contenido de la reunión con Dasco



A través de las cargas en su cuenta personal de Instagram, @aisar_khaledd, Aisar parecía entusiasmado al presenciar la emoción de la carrera de camino al borde de Narosa. En el video que compartió, vio que había saludado al vicepresidente Gibran e incluso tomó una foto juntos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Lo mismo con el vicepresidente primero, entonces el presidente también será permiso», escribió Aisar en su declaración cargada citada el jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: El vicepresidente Gibran cambia el color del empate en la sesión anual del MPR, inicialmente rojo para ser azul



Leer también: Gibran asistió a la sesión anual de MPR, bienvenida por Puan



El momento de la unión también obtuvo muchos aspectos destacados de los ciudadanos. No unos pocos que elogiaron la hospitalidad de Gibran, así como orgulloso porque la tradición de la pista logró atraer la atención al extranjero.

La pista de pista en sí es una tradición que ha durado más de 120 años en Kuansing. Este evento se lleva a cabo rutinariamente cada agosto y es uno de los íconos culturales de Riau. Este año, la serie de festivales de pista tuvo lugar del 20 al 24 de agosto de 2025 al involucrar varios caminos (botes tradicionales) de varias regiones.

Anteriormente, el ministro de turismo, Widiyanti Putri Wardhana, también había transmitido su invitación a la comunidad para participar en este evento cultural.

«Invito a todas las personas a venir y animar el evento cultural de la comunidad Kuantan Singingi que ha existido hace más de 120 años. También se espera que este festival fomente el movimiento de turistas y economías locales», dijo Widiyanti en su declaración oficial.

Además de asistir a la apertura, el vicepresidente Gibran también lideró la procesión de la liberación de la pista de 2025. La presencia con varios otros funcionarios mostró el apoyo concreto del gobierno en la preservación de la cultura local mientras fortalece el turismo regional.

En la lista de 110 agenda superior del evento Karisma Nusantara (Ken) del Ministerio de Turismo, el Festival Pathway continúa desarrollándose como una atracción cultural que tiene el potencial de todo el mundo. La combinación de valores históricos, el espíritu de cooperación mutua y el entretenimiento hacen que este evento atraiga cada vez más la atención de los turistas.