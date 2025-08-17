Momento 8 TNI Helicóptero Levanté una bandera gigante roja y blanca en el palacio

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la República de Indonesia en Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025, animado con atracción Aire espectacular titulado Nusantara Flight.

En la atracción, Bandera roja y blanca Medir 20×27 metros con un peso de 70 kilogramos volado al espacio usando helicóptero Una combinación de TNI, Polri y Basarnas.

Varios helicópteros involucrados en la manifestación gigante de la bandera roja y blanca fueron: helicóptero Super Puma propiedad de la Fuerza Aérea, el Helicóptero Apache del Ejército, el helicóptero AW189 AW189 propiedad de la Policía Nacional y el helicóptero Pantera de la Marina y el helicóptero Basar Dauphin.

Esta atracción aérea fue bienvenida por los aplausos festivos de los participantes y residentes de la ceremonia que asistieron al Palacio Merdeka.

Anteriormente, otras atracciones aéreas mostraron la atracción de aviones de combate propiedad de la Fuerza Aérea que cruzaba sobre el cielo del Monumento Nacional (Monas), Yakarta. Aunque el sol hace mucho calor, pero la comunidad todavía está vitoreando la belleza de la atracción del avión de combate.

Varios aviones de combate que cruzaron el cielo de Yakarta, a saber, 12 aviones F16, cinco unidades de aviones T-50.

No solo aviones de combate, el avión de abejas Woong Woong hasta nueve unidades del equipo acrobático Júpiter (JAT) de la Fuerza Aérea Indonesia también se animó con sus maniobras acrobáticas.

La atracción está cerrada con una atracción volante que lleva una bandera y una bandera roja y blanca que lee 80, que es la edad de RI hoy.

Este año, advertencia Cabaña Llevando el tema «United Sovereign, People Prosperous, Indonesia Forward». La serie de eventos incluyó la ceremonia de conmemoración por los segundos de la proclamación, el carnaval de la bandera roja y blanca y el texto de la Proclamación, el Partido Popular, al Carnaval de la Independencia.

Además, la celebración también fue animada por artes escénicas y cultura. Varios músicos famosos como Rossa, Endah Laras, Cakra Khan e Isyana Sarasvati parecen entretener al público.