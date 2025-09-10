Moment Gibran revisa el programa MBG en Batam con Titiek Soeharto

Yakarta, Viva – Vicepresidente indonesio, Gibran rakabuming raka Revise directamente la implementación del programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) en SMK Negeri 1 Batam, el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Esto está en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto. Gobierno Continúe fortaleciendo el compromiso de presentar una generación saludable, inteligente y productiva de Indonesia a través de un programa de alimentación nutricional gratuita (MBG).

Gibran revisando el programa MBG con Titiek Soeharto en Batam Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

En este momento, el Presidente de la Cámara de Representantes de la Comisión IV Siti Hediati Soeharto o llamado familiarmente Titiek Soeharto También presente en la revisión del programa MBG.

Al llegar a la escuela, Gibran entró en las aulas para saludar al alumno Aquellos que han estado sentados cuidadosamente con paquetes de almuerzo nutritivos que contienen arroz, salsa teriyaki de pollo con palomitas de maíz, estofado de verduras, leche y fruta de papaya. Calurosamente, Gibran saludó a los estudiantes mientras los miraba disfrutando de los platos.

«Gastemos, esta (fruta) es nutritiva», dijo Gibran de un comunicado de prensa, miércoles 10 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, el jefe de la Escuela Vocacional Estatal de Batam 1, Deden, dijo que la implementación del programa MBG en su escuela fue sin problemas y recibió una respuesta positiva. La distribución de alimentos se lleva a cabo de manera ordenada con un menú equilibrado para garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales de los estudiantes.

«Este programa es muy útil para los estudiantes, especialmente en el mantenimiento de la resistencia, la concentración y el entusiasmo por el aprendizaje. Además, MBG también facilita la carga de los padres, aumenta la presencia de estudiantes y fomenta hábitos de vida saludables», dijo Deden.

Deden también afirmó estar orgulloso de que su escuela fuera elegida como la ubicación de la visita de Gibran.

«Su presencia es una prueba clara de la atención del gobierno a la educación y el bienestar de los estudiantes. Nuestra esperanza, el programa MBG puede continuar y ampliar su alcance para que todos los estudiantes se beneficien continuamente», dijo Deden.

«Nuestra esperanza, el programa MBG puede continuar y ampliar su alcance para que todos los estudiantes obtengan beneficios sostenibles. También esperamos que el apoyo del gobierno sea más fuerte, tanto en términos de calidad del menú, la precisión de la distribución», dijo.

Acompañando a Gibran en esta revisión, el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Sakti Wahyu Trenggono, Plt. El Secretario del Vicepresidente Al Muktabar, el Gobernador de las Islas RIAU, Ansar Ahmad, el alcalde de Batam, Amsakar Achmad, y el vicealcalde de Batam Li Claudia Chandra.