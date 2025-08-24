Momen Prabowo conoce a Ma’ruf Amin, Sungkem directamente

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto visita vicepresidente RI 13 KH Ma’ruf Amin el domingo 24 de agosto de 2025.

Prabowo cargó el momento de la reunión a través de su cuenta oficial de Instagram @presidenrepublikindonesia. PRABOWO fue visto con ropa de safari y gorras negras en la reunión.

Hubo una serie de fotos subidas por Prabowo en la reunión. La primera foto mostró la llegada de Prabowo a la residencia de Ma’ruf Amin.

Prabowo pareció saludar y besó la mano de Ma’ruf Amin.

«El Presidente visitó la residencia del 13º Vicepresidente de la República de Indonesia Ma’ruf Amin en el contexto de la amistad y fortaleció el parentesco», dijo el comunicado en la carga, el domingo 24 de agosto de 2025.

En otra foto, Prabowo y Ma’ruf Amin parecían hablar casualmente. Ambos fueron vistos sonriendo cálidamente mientras discutían.

Durante la reunión, los dos discutieron la dirección El desarrollo de la nación adelante.

«Los dos líderes discuten e intercambian ideas sobre la dirección del desarrollo futuro de la nación. Esta visita también refleja la calidez de las relaciones entre los líderes nacionales y confirma el espíritu de la unidad que siempre es una base sólida en el viaje de Indonesia», dijo el pie de foto.