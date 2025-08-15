Momen Billy Syahputra sigue los cuerpos

VIVA – La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento del país después de que la comediante multitalidad Nina Carolina, o llamadas familiares, MPOK ALPAmurió el viernes 15 de agosto de 2025.

Entre los muchos dolientes presentes en la funeraria y la procesión fúnebre, la presencia Billy Syahputra En el centro de atención pública. El hermano menor del difunto Olga Syahputra no solo vino a presentar sus últimos respetos, sino que también ayudó a llevar el ataúd de los cuerpos del comediante por última vez. Scoll hacia abajo para referirse al artículo completo.

Billy Syahputra fue visto uniéndose a colegas y otros familiares para llevar el ataúd del cuerpo de MPOK ALPA desde la funeraria hasta el cadáver. Este momento se ve claramente desde varios videos y fotos que circulan en las redes sociales, una de ellas en la cuenta de Instagram @nyinyir_update_official. Sin detenerse allí, Billy también caminó para acompañar al cuerpo a su último descanso en la cementering de TPU Waqf Kujaran, Ciganjur, South Yakarta.

Cuando el cuerpo fue enviado a la tumba, Billy Syahputra y Anwar Bab, que también eran amigos cercanos de MPOK ALPA, ayudaron. Fueron vistos conteniendo la tristeza y tratando de ser fuertes en la atmósfera del dolor que se sentía tan. Billy incluso parecía reacio a caer directamente en la tumba, ayudando a colocar el cuerpo de su mejor amigo.

La presencia de Billy Syahputra en cada procesión, que va desde el duelo hasta unirse al cuerpo, invitó a los elogios de muchas partes. Los internautas estaban ocupados inundando la columna de comentarios, alabando a Billy.

MPOK ALPA murió El mundo después de luchar contra el cáncer que sufrió. A pesar de luchar contra la enfermedad, MPOK ALPA sigue siendo profesional y trata de encubrir su condición del público, especialmente de sus colegas. Esta actitud sorprendió a muchos amigos cuando escuchó las tristes noticias.

«Billy, por primera vez, nunca aparecí en los medios de comunicación para dar palabras, etc. TBTB ya en la escena».

«Saludable, Bang Billy es una larga vida de una buena persona».

«Billy siempre va a la tumba cuando sus amigos son Mengingga. Siempre es saludable».