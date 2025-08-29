Molotov Rain Mapolres Mapolres 100 veces, los autos Dalmas fueron quemados por las masas

Yakarta, Viva – Los disturbios en el este de Yakarta se están calentando cada vez más. La sede de la policía del metro de East Yakarta fue el objetivo de berrinches masaSábado 30 de agosto de 2025 de la mañana.

La misa arrojó una bomba molotovLos petardos, a las piedras brutales hacia la sede de la policía. El número de lanzamiento de Molotov dirigido a Mapolres también alcanzó un número fantástico.

«Molotov muchas veces, casi 100 veces hasta que seguimos extinguiendo. Los petardos también, arrojando piedras también», dijo el jefe de policía de East Jakarta Metro, el comisionado de policía Alfian Nurrizal.

Dirlantas Polda Diy Kombes Pol Alfian Nurrizal

Como resultado, un automóvil de Dalmas estacionado cerca de la sede de la Policía del Metro de Yakarta también se quemó. Afortunadamente, el fuego no se extendió al edificio principal de East Yakarta Mapolres.

«El auto fue quemado. No (se extendió al edificio)», dijo.

En este incidente, la policía logró asegurar a un presunto perpetrador combustión. Se dice que el caos no solo ocurre en el este de Yakarta Mapolres. Alfian agregó, al menos cinco Mapolsek en el área de East Yakarta también fue el objetivo de los ataques masivos. Estos incluyen Matraman Mapolsek, Makassar, Ciracas, Jatinegara y Cipayung.

«Hemos asegurado a una persona (los perpetradores del este de Yakarta Mapolres ardiendo)», dijo.