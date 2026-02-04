Molotov arrojando una bolsa de estudiante avistada en Kalimantan Occidental, hay nombres de perpetradores de tiroteos masivos en el mundo

Jacarta – El Destacamento Especial 88 de la Policía Antiterrorista dijo que el bolso pertenecía a alguien. alumno lanzador molotov en SMPN 3 Sungai Raya, Kalimantan Occidentalel martes 3 de febrero se escribió el nombre del autor tiroteo masa en varias regiones del mundo.

«Los nombres enumerados son los de los perpetradores de tiroteos masivos y a menudo se utilizan como referencias en comunidades extremistas en línea», dijo el miércoles la portavoz de Densus 88, la comisaria de policía Mayndra Eka Wardhana, en Yakarta.

Detalló que el primer nombre escrito fue Stephen Paddock, quien fue el autor del tiroteo masivo de Las Vegas en 2017.

Pruebas de cócteles molotov aseguradas por Densus 88 Foto : ANTARA/HO-Densus 88 AT Polri

«Este incidente se encuentra entre los tiroteos más mortíferos en la historia moderna de Estados Unidos», dijo.

Continuó, el segundo nombre era Adam Peter Lanza, el autor del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012. Este incidente mató a niños y maestros de escuela primaria.

«(Adam Peter Lanza) se utiliza a menudo como un símbolo extremo de violencia nihilista», dijo.

Luego, el tercer nombre es Seung-Hui Cho, el autor del tiroteo en Virginia Tech en 2007. Este caso de tiroteo fue uno de los primeros casos ampliamente analizados en estudios sobre lobos solitarios y alienación social.

El cuarto nombre es Salvador Ramos, autor del tiroteo en Uvalde, Texas, en 2022. El autor tuvo como objetivo una escuela primaria.

El quinto nombre, añadió, era Luca Traini, autor del tiroteo por motivos raciales en Macerata, Italia, en 2018.

«(Luca Traini) está afiliado a la ideología de extrema derecha», afirmó.

El apellido es Brenton Tarrant, el autor del ataque terrorista en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

Además de su nombre, el niño también escribió #ZERO DAY y TCC en su bolso.

Mayndra explicó que el término #DÍA CERO se usa a menudo en subculturas de violencia extrema y se refiere al día en que se ejecuta un ataque.

«Esto también está relacionado con la narrativa de la película Zero Day sobre tiroteos en escuelas», añadió.

Mientras tanto, TCC se refiere a True Crime Community, una comunidad que difunde la exposición al extremismo y la ideología violenta.

Además, dijo que el niño era víctima de bullying y tenía deseos de vengarse de sus amigos que frecuentemente lo acosaban. Además, también se sospecha fuertemente que el niño enfrenta problemas familiares.

Luego la venganza se tomó realizando actos de violencia en la escuela.