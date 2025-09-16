Molly Qerim sale ‘First Take’ y ESPN

muchachaun firme ESPN personalidad que ha sido Un elemento clave de uno de los programas más populares de la red, «First Take», está dejando el programa y el gigante de los medios deportivos respaldados por Disney.

«Después de mucha reflexión, he decidido que es hora de cerrar este increíble capítulo y alejarme de»Primera toma«», Dijo Qerim en una nota publicada en las redes sociales. «Organizar este programa ha sido uno de los mejores honores de mi carrera. Todas las mañanas, tenía el privilegio de compartir el escritorio con algunas de las voces más brillantes, apasionadas y entretenidas en los deportes, y con todos ustedes, los mejores fanáticos del mundo «. Ella insinuó que podría tener otras oportunidades en el futuro: «Estén atentos», dijo Qerim.

En declaraciones a los espectadores de «First Take» el martes, el anfitrión Stephen A. Smith dijo que Qerim había sido «una parte enorme de nuestro éxito durante una década. No solo me mantuvo en línea a mí y a muchos otros, sino que lo hizo con dignidad, clase y amabilidad, por decir lo menos».

Qerim fue el tranquilo sheriff de «First Take», manteniendo una presencia firme que puede no haber sido el más contaminante, pero que siempre ordenó respeto.

Qerim, de 41 años, se unió a ESPN en 2006. Durante sus primeros años con la red, organizó programas centrados en el fútbol universitario y el fútbol de fantasía, pero se unió a «First Take» en 2015 cuando todavía se mostró principalmente en ESPN2, reemplazando al campeón de Cari. Qerim comenzó como presentador de CBS Sports Network.

Burke Magnus, presidente de contenido de ESPN, dijo en un comunicado que la red respetaba la decisión de Qerim y le deseó bien en futuros roles.