Molesto reprendido a menudo se saltó, la policía de la policía en Sinjai golpeó al maestro de secundaria frente a su padre

SinjaiVIVA – Se sospecha que un estudiante con las iniciales MF (18 años) persecución contra su propio maestro, Mauluddin, quien también se desempeñó como subdirector Sma Negeri 1 SinjaiSouth Sulawesi.

Irónicamente, la acción de paliza tuvo lugar en la sala de orientación de asesoramiento escolar (BK) el martes 16 de septiembre de 2025 y fue testigo directamente por el padre de MF, un oficial de policía llamado Aiptu Rajamuddin.

Desencadena acciones brutales

El jefe de la escuela secundaria Sinjai 1, Muh Suardi, reveló que el incidente comenzó con el informe de Mauluddin sobre los hábitos de MF que a menudo se saltaron, especialmente durante el tiempo de clase que pudo. El informe fue enviado al maestro de BK como parte del proceso de entrenamiento.

Sobre la base del informe, la escuela llamó a MF con sus padres para asistir a la sala BK. Sorprendentemente, el padre vino con ropa de policía típica, pantalones marrones, cinturones de tráfico y chaquetas, lo que dejó en claro que era miembro de la policía.

Al llegar a la sala de BK, MF solicitó que Mauluddin fuera llamado. Pero en lugar de diálogo, el estudiante inmediatamente golpeó a su maestro frente a su propio padre.

«Él (MF) cuando vio al Sr. Mauluddin golpeó de inmediato. Su padre se quedó callado sin tratar de romperse», dijo Suardi al equipo de medios el miércoles 17 de septiembre de 2025.

La nueva situación disminuyó después de una serie de maestras y padres de otros estudiantes que estaban en un lugar para tratar de calmar.

Se alienta al maestro a informar

Según Suardi, estos actos de violencia fueron desencadenados por cuestiones disciplinarias en las escuelas, no los problemas personales entre maestros y estudiantes. Afirmó que Mauluddin era conocido como un buen educador y nunca tuvo problemas con sus alumnos.

«Pak Mauluddin es una buena persona, por lo que está claro que esto se debe solo al problema de suuant», dijo.

La escuela también alentó a Mauluddin a informar el caso a la policía, incluidas las presuntas omisiones llevadas a cabo por el padre de MF que era la policía.