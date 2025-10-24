Molesto por las noticias sesgadas sobre su enfermedad, Vidi Aldiano: ¡Honestamente afectado mentalmente!

Jacarta – Vidi Aldiano expresó su frustración por una serie de informes indirectos sobre su enfermedad. Hay bastantes noticias que hablan sobre enfermedades. cáncer de riñón que está sufriendo Vidi Aldiano pero con una narrativa muy dramática.

Lea también: El motivo por el que el marido de Jessica Mila quiso ser el abogado de Vidi Aldiano ante la demanda de Keenan Nasution



Recientemente, Vidi Aldiano admitió que empezaba a sentirse perturbado por una serie de informaciones sobre su enfermedad. Incluso sintió que estaba mentalmente afectado porque el contenido de la noticia fue considerado inexacto. ¡Vamos, desplázate más!

El propio Vidi Aldiano no sentía que le estuvieran pidiendo información directamente, pero estaban surgiendo malas noticias sobre él.

Lea también: Emocionante polémica sobre la canción Nuansa Bening, Vidi Aldiano: Ojalá haya un camino tranquilo



«Sinceramente, las noticias sobre mi salud me empiezan a afectar mentalmente. Ni siquiera me entrevistan. Sigo sacando mis propias conclusiones de los medios», escribió Vidi Aldiano en su Instagram story, citado el viernes 24 de octubre de 2025.

Vidi Aldiano encontró un video viral donde un médico habla sobre la enfermedad renal. Lamentó que la explicación del médico pareciera responder a su condición. De hecho, el médico nunca había tratado a Vidi Aldiano y mucho menos había tenido contacto con él.

Lea también: Su cáncer se está extendiendo cada vez más, Vidi Aldiano: No según mis expectativas



«Sin mencionar que hubo una entrevista con un médico que no tenía nada que ver conmigo y ni siquiera trató conmigo directamente. ¿Cómo qué?», ​​continuó Vidi.

El marido de Sheila Dara confirmó entonces que se encontraba bien. Aunque parece haber perdido peso drásticamente, Vidi Aldiano aseguró al público que goza de buena salud.

Desafortunadamente, se consideró que las noticias sesgadas sobre su enfermedad tendrían un impacto en su salud mental. De hecho, Vidi Aldiano, que se encuentra en proceso de curación, también necesita apoyo y buena salud mental.

También pidió que le brindaran apoyo mental para poder atravesar fácilmente el proceso de curación.

«Estoy bien desde ayer, gracias a Dios. Sólo quiero que siga así, ¿vale? Las personas que están en un proceso saludable también necesitan apoyo mental. Tal vez soy demasiado ingenuo para pedir esto», dijo Vidi.

Sin olvidar que Vidi Aldiano también expresó su agradecimiento a los internautas que oraron y brindaron apoyo a través de mensajes en las redes sociales. Espera que muchos internautas sigan su viaje hacia la curación de su enfermedad renal.