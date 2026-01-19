Molesto, El Exjugador Del PSG Se Unirá A Persib Bandung

VIVA – Los medios de comunicación franceses nos llegan noticias impactantes. Exjugador del Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawase dice que se unirá pronto persib Bandung continuará la temporada de la Superliga y las competiciones asiáticas.

El nombre completo del jugador es Layvin Marc Kurzawa. Nació en Fréjus, Francia, el 4 de septiembre de 1992. Kurzawa es conocido como defensor de banda izquierda, pero también tiene la capacidad de jugar de manera más agresiva como extremo gracias a su velocidad e instintos ofensivos.

Su andadura futbolística comenzó a una edad temprana. En 1996, Kurzawa ingresó en la academia del Stade Raphaëlois antes de continuar entrenando en Aix-en-Provence en 2005. Su talento atrajo luego la atención del AS Monaco, club que se convirtió en el punto de partida de su carrera profesional.

Kurzawa ingresó oficialmente a la academia de Mónaco en 2007 y fue ascendido al equipo B de Mónaco en 2010. Después de varias temporadas de altibajos entre los equipos principal y de respaldo, finalmente se convirtió en parte permanente del equipo senior a mediados de 2013. Con el Mónaco, Kurzawa participó en 75 partidos y mostró un gran potencial en el lado izquierdo de la defensa.

Esta impresionante actuación atrajo al PSG. En el mercado de fichajes de verano de 2015, Les Parisiens contrató a Kurzawa por cinco temporadas. Su contrato incluso se extendió hasta 2024. Mientras defendía al PSG, jugó 107 partidos, marcó 10 goles y también ganó cinco títulos de la Liga francesa.

En la cima de su carrera, Kurzawa también recibió una llamada a la selección francesa. Jugó 14 partidos internacionales y marcó un gol con Les Bleus, prueba de su calidad en el más alto nivel del fútbol europeo.

Sin embargo, con la gran ambición del PSG de ganar la Liga de Campeones y la incorporación de varios jugadores estrella, la posición de Kurzawa empezó a quedar marginada. Estuvo cedido en el Fulham de Inglaterra, antes de continuar su aventura en Portugal con el Boavista. Desafortunadamente, su carrera en Boavista no fue fácil y solo apareció en cuatro partidos.

Ahora, Kurzawa se queda sin club, es decir, transferencia gratuita. Esta condición se llama explotada. Persib Bandung quien actualmente necesita experiencia y calidad para competir en la Asia Two Champions League.

El medio francés Foot Mercato reveló que el proceso de negociación entre Kurzawa y Persib ha entrado en una etapa avanzada.