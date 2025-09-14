Moises Ballesteros de los Cachorros roba atención a Anthony Rizzo

Ha habido muchos jugadores que han significado mucho para el Cachorros de Chicago franquicia. Uno de ellos fue Anthony Rizzo, quien anunció su retiro el miércoles pasado. Rizzo regresó a los Cachorros como un héroe retirado. Además, se le dio una gran bienvenida cuando el equipo fue el anfitrión del Rayos de la bahía de Tampa.

Rizzo lanzó el lanzamiento de apertura, recibió una ovación de pie de los fanáticos de los Cachorros y sirvió como embajador del equipo. Tuvo la oportunidad de sentarse y ver jugar al equipo actual en las gradas, junto con los fanáticos. Fue aquí donde Rizzo tuvo su bienvenida a la jubilación, y un jugador joven tuvo la oportunidad de brillar.

Moises Ballesteros de los Cachorros ofrece un momento especial a Anthony Rizzo

En la parte inferior de la segunda entrada, Moises Ballesteros, de 21 años, obtuvo su desempeño. No mucho después de ser criado de las ligas menores. Ballesteros lanzó un golpe en el campo de Drew Rasmussen de Rays y fue profundo para su primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas. Ese golpe entraría en las gradas, justo donde estaba sentado Rizzo. A pesar de estar allí en las gradas, el Ball rebotó en las cuatro veces las manos del ganador del Glove Glove del Glove y en manos de otro fanático afortunado.

Todo lo que hizo la ex estrella de los Cachorros fue reírse ya que las Grandes Ligas de Béisbol señalaron lo obvio. Este día pertenecería a Rizzo, no importa cuán gracioso fuera la captura fallida. Ese jonrón fue un momento especial para Ballesteros. Podría ser simbólico de una grandeza potencial en la que podría convertirse.

¿Moises Ballesteros está tendencia hacia un contribuyente de temporada completa?

Ballesteros está jugando en su octavo juego después de ser retirado de Triple-A Ball tres veces. Tuvo una salida productiva en su primer juego el viernes contra los Rays. El destacado de Chicago fue 2 de 4 en el plato con dos hits, uno de ellos es un golpe de triple base, una carrera y una RBI.

Respondría dos carreras (incluido su primer jonrón), un hit, un RBI, una caminata y sin ponches. Ballesteros logró esto mientras bateaba en el lado derecho del plato cuando generalmente bate en el lado izquierdo. Además, tendría su mejor desempeño de su joven carrera a pesar de que los Cachorros perdieron 5-4 ante los Rays.

Los Cachorros continuarían mirando el plato después de tener una de las ofensas más populares de la liga en la primera mitad de la temporada. Los jugadores jóvenes como Ballesteros buscan darle a los Cachorros alguna forma de vida en el plato.

A través de ocho juegos esta temporada en una lista de grandes ligas, Ballesteros está representando un promedio de bateo de .280, un porcentaje en base de .357 y un porcentaje de slugging de .520. Ahora ha acumulado seis carreras, siete hits, un jonrón, ocho carreras impulsadas, tres caminatas y solo un ponche en 25 turnos al bate.

Chicago solo ha perdido su segundo juego cuando aparece en un juego. Está jugando en la posición designada del bateador. Ballesteros podría encontrar su camino al campo en su posición de receptor natural una vez que juega más juegos. Hay una gran posibilidad de que permanezca en la lista durante la temporada regular, tal vez incluso en la postemporada.