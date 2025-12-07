Mohol: los pasajeros de IndiGo enfrentaron angustia mental; acción a seguir informe de investigación







El ministro de Estado de Aviación Civil de la Unión, Murlidhar Mohol, dijo el domingo que los pasajeros han sufrido acoso mental y angustia debido a IndiGo crisis operativa en curso y aseguró que se están tomando medidas para garantizar que se solucione la rendición de cuentas, informó la agencia de noticias PTI.

IndiGo canceló más de 2.000 vuelos y retrasó otros, dejando a miles de pasajeros varados en varios aeropuertos de todo el país desde el martes.

El regulador de la aviación, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), ha constituido un panel de investigación de cuatro miembros para determinar las razones de la situación actual y recomendar medidas de mitigación, y ha emitido un aviso de causa justificada al director ejecutivo de IndiGo, Pieter Elbers.

Hablando con los periodistas, Mohol dijo: «Todos los pasajeros han sufrido angustia mental y han tenido que enfrentar muchas dificultades. Tuvieron que soportar acoso mental debido a IndiGo», informó PTI.

Se tomarán medidas después de que el comité de cuatro miembros presente su informe, dijo, añadiendo que la rendición de cuentas será fijada y nadie se salvará.

«Ciertas responsabilidades que se esperaba que IndiGo cumpliera no se cumplieron, y esto es lo que llevó a la situación actual. La DGCA formó un comité de investigación y creó una sala de control. También envió un aviso a IndiGo. Se han impuesto límites a la venta de billetes a todas las compañías aéreas», dijo, informó PTI.

Mohol dijo que se han dado instrucciones para garantizar que todos los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados son reembolsados.

IndiGo cancela más de 220 vuelos en los aeropuertos de Mumbai y Delhi

Mientras tanto, IndiGo canceló más de 220 vuelos en los aeropuertos de Delhi y Mumbai el domingo, ya que las interrupciones entraron en el sexto día mientras se realizan esfuerzos para normalizar las operaciones.

Las interrupciones han provocado cientos de cancelaciones de vuelos y retrasos en los últimos días, causando dificultades a miles de pasajeros.

Las fuentes dijeron que al menos 112 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Mumbai y 109 vuelos en el aeropuerto de Delhi.

Después de cancelar aproximadamente 1.600 de sus 2.300 vuelos diarios el viernes, la aerolínea experimentó una reducción de las interrupciones el sábado, con cancelaciones que cayeron a alrededor de 800, dijeron fuentes a PTI.

El director ejecutivo de IndiGo, Pieter Elbers, y el director de operaciones y gerente responsable Porqueras recibieron el sábado avisos de la DGCA, solicitando explicaciones dentro de las 24 horas sobre las interrupciones masivas de los vuelos.

«El principal objetivo (de operar sólo 700 vuelos el viernes) era reiniciar la red, los sistemas y las listas para que pudiéramos comenzar de nuevo hoy (sábado) con un mayor número de vuelos, una mayor estabilidad y hay algunos primeros signos de mejora», había dicho IndiGo en un comunicado.

La aerolínea dijo que operó 1.500 vuelos el sábado.

En los avisos enviados a Elbers y Porqueras, el regulador dijo que la gran escala fallas operativas indican importantes lagunas en la planificación, la supervisión y la gestión de recursos.

Los avisos mencionaron que la causa principal de las interrupciones de los vuelos es la falta de disposiciones adecuadas para atender los requisitos revisados ​​para la implementación sin problemas del esquema FDTL (Limitaciones de tiempo de servicio de vuelo) aprobado para la aerolínea.

El Dirección General de Aviación Civil (DGCA) ha pedido a Elbers y Porqueras que respondan en un plazo de 24 horas.

