India‘S Malayalam-Language Cinema Superstar Mohanlal ha sido nombrado el destinatario del Premio Dadasaheb Phalke, el honor del cine más alto de la India. El Ministerio de Información y Radiodifusión del país confirmó la selección, con el premio que se presentará en los 71º Awards National Film Awards en Nueva Delhi el 23 de septiembre.

El premio, instituido en 1969 en memoria del pionero del cine indio, Dadasaheb Phalke, directora de «Raja Harischandra» (1913), la primera característica de larga duración de la India, considerado el padre del cine indio, se otorga por una contribución sobresaliente al crecimiento y el desarrollo del cine indio.

Mohanlal, cuya carrera abarca casi cinco décadas, ha actuado en más de 360 ​​películas en los idiomas Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada e Hindi. Conocido por las aclamadas actuaciones en títulos como «Kireedam», «Bharatham», «Vanaprastham» y la exitosa franquicia «Drishyam», ya ha obtenido cinco premios de cine nacionales indios y múltiples premios de cine estatales de Kerala. Anteriormente fue honrado con el Padma Shri en 2001 y el Padma Bhushan en 2019, dos de los premios civiles más altos de la India.

El Ministro de Información de la Unión y la transmisión de Ashwini Vaishnaw felicitó al actor, Escribir en las redes sociales: «Felicitaciones a Lalettan @mohanlal ji. Desde el Adipoli, hermosa tierra de Kerala a audiencias de todo el mundo, su trabajo ha celebrado nuestra cultura y ha magnificado nuestras aspiraciones. Su legado seguirá inspirando el espíritu creativo de Bharat».

Mohanlal dijo que el reconocimiento fue un «gran honor para mí y para el cine malayalam», acreditando al público y colegas que han apoyado su carrera.

Los ganadores anteriores del Premio de Phalke de Dadasaheb incluyen a los cineastas Satyajit Ray, Adoor Gopalakrishnan, Mrinal Sen, Shyam Benegal y Tapan Sinha, actores SouMitra Chatterjee, Waheed Rehman, Amitabh Bachchan, Dilip Kumar, Rajkumar, Sivaji Ganesan, Akkinenenenenenenenenenenio, Shathineenenenenenenenenenenenenio, Shashkinenenenenenenen Kapoor, Asha Parekh y Rajinikant y músico Manna Dey, Bhuen Hazarika, Lata Mangesh. Asha Bhonsle.