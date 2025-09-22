Mohanlal dedica el premio Phalke al cine indio y los fanáticos







«El cine de hoy no tiene límites: se ha convertido en el indio pan-indio», dijo Malayalam La superestrella Mohanlal mientras dedicaba el Premio Dadasheb Phalke, el honor cinematográfico más alto de la India, al cine indio y su audiencia. La superestrella acreditó el reconocimiento de los esfuerzos colectivos de la industria del cine y el inquebrantable apoyo de los espectadores a lo largo de su carrera.

«Este no es solo mi premio, pertenece al cine indio. Agradezco a Dios por este honor. Cualquier trabajo debe hacerse con honestidad y dedicación, y muchas personas me ayudaron en el camino. Comparto este reconocimiento con todos ellos», dijo. Mohanlal, quien ha completado 48 años en películas, dijo que tuvo la suerte de trabajar junto con algunos de los mejores nombres de la industria, y sus bendiciones estaban detrás de este honor.

El primer ministro de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, y el líder de la oposición YS Jagan Mohan Reddy extendieron felicitaciones al actor. Las celebridades como Mammootty, Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, entre otros, también extendieron sus deseos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente