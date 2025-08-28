MOHAN BHAGWAT BATS PARA INTEGRACIÓN DE GRUKULS CON Educación convencional







Mientras elogia la nueva política educativa, la RSS El jefe Mohan Bhagwat exhortó el jueves la integración de la educación Gurukul con la educación principal. El jefe de RSS continuó diciendo que Gurukul Education no se trata de vivir en un ashram sino aprender sobre las tradiciones del país, informó PTI.

Respondiendo a una pregunta durante las celebraciones del centenario del Rashtriya Swayamseval Sangh (RSS)Bhagwat dijo que no está a favor de hacer que el sánscrito sea obligatorio, pero es importante comprender la tradición y la historia del país.

Al destacar la importancia del sánscrito, Bhagwat dijo: «Los 64 aspectos de la era védica que son relevantes deben enseñarse. La educación Gurukul debe integrarse en la corriente principal, no reemplazada».

El RSS Sarsanghchalak también afirmó que «la corriente principal debe estar vinculada con Gurukul Education, cuyo modelo es similar al modelo de educación en Finlandia».

Además de la importancia de la educación de Gurukul y vincularla con el sistema educativo en Finlandia, Bhagwat Dicho: «En Finlandia, que es un país líder en educación, hay una universidad separada para capacitar a los maestros. Muchas personas vienen del extranjero porque la población local es pequeña, por lo que aceptan estudiantes de todos los países».

«La educación hasta el octavo grado se lleva a cabo en la lengua materna de los estudiantes … por lo que la educación Gurukul no se trata de ir y vivir en un ashram; debe estar vinculado con la corriente principal», agregó.

Alabando al nuevo Política educativa nacional (NEP) Como el paso correcto en la dirección correcta, Bhagwat dijo que el sistema educativo en nuestro país fue destruido hace mucho tiempo.

El jefe de RSS declaró además: «Se introdujo un nuevo sistema educativo porque siempre permanecimos en esclavitud a los invasores extranjeros que eran los reyes de esos tiempos. Querían gobernar este país y no desarrollarlo. Por lo tanto, hicieron que todos los sistemas tenían en cuenta cómo podemos gobernar este país … pero ahora somos libres. Por lo tanto, no tenemos que correr el estado; tenemos que ejecutar las personas».

La mentalidad debe construirse; Se debe dar toda la información necesaria a los niños sobre el pasado para que el orgullo pueda inculcar en los niños de que también somos algo, también podemos hacerlo ”, dijo.

