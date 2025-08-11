Mohammad Rasoulof de Irán está considerando hacer la próxima película en el oeste

Director iraní Mohammad RasoulfCuya «La semilla del higo sagrado» fue nominado al Oscar, está considerando hacer una película en otro idioma.

«Si me gustaría hacer una película en Europa en este momento, o en Occidente, todo está listo», dijo Variedad Antes de aceptar el primer Premio de la Ciudad de la Paz de Locarno.

“La pregunta no es cuándo comenzar a hacerlo. La pregunta que me preocupa más es esta: ‘¿Quién soy? ¿Qué significa ser yo? ¿Dónde continúo mi lucha?’ Eso es lo que informará mi próximo trabajo «.

Rasoulof huyó Irán después de ser sentenciado a ocho años de prisión.

«Cuando estás haciendo una película en un país extranjero, en un idioma extranjero, obviamente necesitas tiempo para realmente lidiar con la sociedad que quieres reflexionar de una manera profunda y significativa. Debes realmente entenderlo y sumergirte en ella. Lo que me preocupa, creo, es que vengo de una historia personal traumática y difícil, que al mismo tiempo es la base de mi trabajo creativo».

Rasoulof ha sido abierto sobre su momento difícil en las cárceles iraníes, admitiendo que Vi su película «No hay maldad» con sus propios guardias de la prisión.

Hay «algunas historias en este momento en las que estoy muy interesado», dijo. «Me resulta muy interesante enfrentar a personas de diferentes culturas. Pero luego me digo a mí mismo: ‘¿No debería hacer algo más importante?'»

Por el momento, se siente atrapado «entre lugares», que es algo que muchas personas pueden entender en estos días, independientemente de sus raíces, sugirió, sugerido Podery durante la conversación.

«Pero esa es la cosa: ¿quiero ser más universal? ¿O quiero pagar mis cuotas?», Se preguntó. «Tengo un sentido de responsabilidad hacia el lugar al que pertenezco. Sabes, me han dicho que mis películas no van a llegar a la historia del cine porque tienen demasiado que ver con nuestra vida diaria. Pero, ¿por qué querría entrar en la historia del cine cuando no puedo ser libre?»

Según Rasoulof, los regímenes tienden a «distraer a los artistas de prestar atención y contar la historia de lo que sucede a su alrededor». Agregó: «Tengo muchas preguntas filosóficas sobre la vida y sobre la existencia, mucho. Pero, ¿cómo puedo pensar en eso cuando las personas que conozco están en prisión y luego esa prisión se ve afectada por un misil?»

Continuó: «No puedo simplemente sentarme aquí y no pensar en mi gente. Estoy bebiendo agua y recuerdo que en Teherán, debido a la negligencia del régimen, no tienen acceso a ella. Estoy siendo constantemente catapultado en Irán también en mi vida personal y privada».

La pregunta que se hace en estos días es esta: «¿Cuál es mi prioridad? ¿Y dónde pertenezco?»

«Estoy aquí físicamente, pero estoy allí mentalmente».

La historia tiene muchas historias importantes que contar, dijo. «Brasil es un país que se sometió a cambios políticos, pero sus cineastas todavía están mirando su pasado. No creo que deba elegir entre libertad y creatividad. No deberían sopesarse entre sí. No es como una vez que logran la libertad, pierden su creatividad artística».

El Premio de la Ciudad de la Paz de Locarno, establecido por la Ciudad de Locarno en colaboración con el Fest y se presentará bienmente, honra «figuras del espacio cultural que se han distinguido en la promoción de la paz, la diplomacia y el diálogo entre los pueblos».

Los miembros del jurado Ruth Dreifuss, Laura Sadis, Marco Solari, Raphaël Brunschwig y el alcalde de Locarno, Nicola Pinapi Pinas, elogiaron al director por «el rigor formal con el compromiso cívico».

Rasoulof entiende que no puede solo hablar de sus películas, dijo. Al final, siempre está hablando de su país también.

«Por supuesto que es difícil tener que explicar la situación en Irán cada vez, especialmente porque es muy complejo y contradictorio. Es un En realidad guerra. Pero no puedo simplemente sentarme aquí y no pensar en mis colegas iraníes y las enormes presiones que enfrentan «.

Después de la carrera del festival triunfante de «The Seed of a Sacred Fig», el cine iraní ha continuado su ubicuidad con el premio «Bidad» de Jafar Panahi por «fue solo un accidente» y el premio «Bidad» de Soheil Beiraghi en Karlovy Vary, lo que lo hace imposible de ignorar. Aún así, cualquier cambio en Irán «dependería de muchos factores diferentes, no solo del cine», enfatizó Rasoulof.

“El cine depende más de los cambios en la sociedad [than the other way around]. Pero la sociedad en Irán se está moviendo a una velocidad que rompe el cuello «.