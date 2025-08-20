Mohamed Salah Sabet posee el jugador del año PFA por tercera vez

Inglaterra, Viva – El atacante Liverpool Mohamed está mal Ganó el título de Premio al Jugador del Año PFA Temporada 2024/2025.

Leer también: Clasificación de la Premier League: Diferente destino de Manchester City y Manchester United



Citado en el sitio web oficial de The Guardians el miércoles, Salah se convirtió en el primer jugador en obtener tres títulos de Jugador del Año de PFA después de ganar en la temporada 2017/2018 y 2021/2022.

Capaz de obtener tres títulos de PFA Jugador del año a lo largo de su carrera, Salah dijo que este fue un logro extraordinario.

Leer también: ¡Temblar! El llanto de Mohamed se equivocó después de celebrar el estilo Diogo Jota



«Ahora me veo a mí mismo, un hombre que viene de Egipto y logró alcanzar el nivel superior, haciendo historia hoy, eso es algo que me enorgullece mucho», dijo Salah.

PFA Awards es un premio anual otorgado a un jugador de carrera en fútbol inglés basado en la evaluación de la Asociación de Jugadores Profesionales (PFA).

Leer también: El tratamiento de Federico Chiesa hace que los fanáticos del Liverpool amen y no quieran perder





Jugador de Liverpool, Mohamed errores celebrando a la Premier League 2024/25 campeones

En esta categoría, Salah pudo vencer a otros cinco competidores, a saber, Alexis Mac Allister (Liverpool), Declan Rice (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea) y Bruno Fernandes (Manchester United).

Además, Salah también entró en el mejor equipo de PFA 2024/2025 con Matz Sels, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Ryan Gravenberc, Alexis Mac Allister, Alexander Isak y Chris Wood.

El éxito del error de ganar este título es ciertamente inseparable de su éxito en traer a Liverpool para ganar la temporada 2024/2025 de la Liga Inglesa.

En esa temporada, el jugador de 33 años pudo realizar hasta 38 partidos con Liverpool en la liga inglesa y contribuyó con un total de 29 goles de 3,380 minutos jugando. (Hormiga)