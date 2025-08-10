Inglaterra, Viva – Bintang Liverpool, Mohamed está maldio una fuerte crítica a UEFA A través de su cuenta de redes sociales relacionadas con la forma en que el padre del fútbol europeo anunció la noticia de la muerte de una leyenda del fútbol PalestinaSuleiman al-Epeid.

En la carga de la UEFA, la «pelé palestina» de Sulé-Nicknamed-Nicknamed, es una figura que da esperanza a muchos niños, incluso en tiempos difíciles. Sin embargo, la UEFA no mencionó las causas, la ubicación o las razones de la muerte de la leyenda.

Salah también respondió a la carga escribiendo «,¿Puedes decirnos cómo murió, dónde y por qué?«(¿Puedes decirnos cómo murió, dónde y por qué?).

De hecho, Suleiman al-Oobeid murió como resultado del ataque de las fuerzas israelíes mientras hacía cola para asistencia humanitaria. Se convirtió en uno de los muchos futbolistas y civiles palestinos que fueron víctimas en medio del conflicto en curso.

Esta crítica de Salah recibió un amplio apoyo del público que consideró la UEFA debería transmitir los hechos en su conjunto, incluidos los antecedentes de la tragedia que sucedió a la leyenda. Hasta ahora, la UEFA no ha proporcionado una aclaración de las críticas transmitidas por el jugador egipcio.