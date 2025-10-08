VIVA – Bintang Liverpool, Mohamed está equivocadoconviértete en un héroe en el éxito Selección egipcia pasar a Copa del Mundo 2026. Salah anotó dos goles cuando Egipto venció a Yibuti por 3-0 en el partido del Grupo A de la Clasificación de la Zona Africana.

El duelo que se disputó en el estadio Larbi Zaouli de Casablanca el miércoles 8 de octubre de 2025, hora local, se convirtió en un magnífico escenario para el capitán de Los Faraones. Salah se mostró feroz y despiadado ante la portería rival.

Egipto inmediatamente pisó el acelerador desde el inicio del partido. Ibrahim Adel abrió el marcador en el minuto ocho con un disparo medido que el portero de Yibuti no supo anticipar.

No pasó mucho tiempo para que Mohamed Salah duplicara el marcador a 2-0 en el minuto 14 después de utilizar un pase maduro desde la banda derecha.

La fiesta del gol se cerró en el minuto 84, de nuevo gracias a la brillante acción de Salah que tranquilamente metió el balón en el ángulo de la portería.

Esta victoria sitúa a Egipto firmemente en la cima del Grupo A con una colección de 23 puntos en nueve partidos, muy por delante de Burkina Faso, que sólo ha anotado 18 puntos.

Dos goles adicionales significan que Salah lidera ahora la lista de máximos goleadores de las eliminatorias para el Mundial de la Zona África 2026 con nueve goles.

Más que simples estadísticas, este resultado asegura que Egipto se convierta en el primer equipo del norte de África en clasificarse oficialmente para la fase final de la Copa del Mundo de 2026.

A falta de un partido, la posición de Egipto ya no puede ser superada. «Vinimos a ganar y Egipto merece volver al escenario mundial», dijo Salah a los medios locales después del partido.

Por el contrario, esta aplastante derrota hundió a Yibuti en la parte inferior del Grupo A. En nueve partidos sólo pudo sumar un punto.