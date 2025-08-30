Mohamed Hefzy, Valérie García producirá ‘Nadine’ ambientada en París

Mohamed Hefzyel productor egipcio cuyo banner Clínica cinematográfica presenta tres películas en el Festival de Cine de VeneciaSe asocia con el banner Gabman del productor francés Valerie García en una serie de dramas de la mayoría de edad ambientada en el mundo de la moda parisina.

La serie de ocho partes es creada por Amina Abdelwahab y Hend Radwan («Paranormal»), y está coescrita por Abdelwahab, Claire Saint-Pierre («Aspergirl») y Georges Hazim («Hijo de un bailarín»). Christophe Saber, un helmer egipcio y suizo que dirigió los acortados cortos aclamados por la crítica «disciplina» y «sacrilegio», está a bordo para dirigir a «Nadine».

El proyecto fue seleccionado para participar en el Programa de Mentoría Qumra del Doha Film Institute y recibió una subvención. Como tal, «Nadine» está siendo apoyado por el Doha Film Institute y la Junta Nacional de Cine French (CNC).

La historia gira en torno a Nadine, una joven de 18 años de una estricta familia libanesa que vive en los suburbios de París, cuya vida se pone patas arriba después de ser explorada por una supermodelo y se lanza a una carrera de modelos de talla grande. Pero mientras intercambia su trabajo trabajando en la tienda de Shawarma de la familia para el modelaje, se encuentra haciendo malabares con las expectativas de sus padres conservadores mientras navega por el caótico mundo de la moda parisina, lo que lleva a numerosos enfrentamientos culturales.

El espectáculo fue escrito en colaboración con Dina Hamzeh y Omar Layza («Ansioso en Beirut»). Abdelwahab dijo que la idea para el programa se inspiró en la historia real de cómo un amigo egipcio suyo estaba estudiando ingeniería y trabajando en una tienda de conveniencia en Melbourne, Australia, cuando fue explorado por Tyra Banks. «Simplemente cambió de carreras y ahora es un modelo de Calvin Klein», dijo.

Pero esa no es la única fuente de inspiración. Abdelwahab comparte que «el viaje de Nadine es profundamente personal para [her]. Al igual que ella, he luchado con mi peso y mi sentido de identidad «, dijo, y agregó que» esta serie es mi forma de reclamar esa narración y explorar lo que sucede cuando el mundo te etiqueta y te define antes de que tengas la oportunidad de definirte a ti mismo «.

Hablando con Variedad Antes de Venecia, Hefzy dijo: «Cuando escuché por primera vez el concepto de ‘Nadine’, recordé cómo espectáculos como ‘Ramy’ y ‘Mo’ cruzaron los umbrales culturales al llevar historias árabes estadounidenses al público en todo el mundo».

Hefzy agregó que se le sorprendió que «rara vez habíamos visto una ruptura que representa la diáspora o árabes árabes que viven en Europa». Se sintió como «Nadine» «podría hacer lo mismo por la comunidad árabe francesa», con «personajes de una manera conmovedora y humorística y, al mismo tiempo, muy moderna y relevante».

García, que produce la serie en Gabman con Manon Cominassi, describió la serie como una «historia fresca, inclusiva y sin disculpas de un inadaptado relatable, que trasciende generaciones, culturas y fronteras».

Ahora en el desarrollo, el proyecto vuelve a atar a Radwan y Hezfy, quienes colaboraron por última vez como productores ejecutivos en la exitosa serie «Paranormal».

Tanto García como Hefzy tienen un historial fuerte. García, quien anteriormente fue co-datitante de la distribución de Francia, Mars Films («Two is a Family», «Coda»), lanzó a Gabman en 2022 y actualmente está financiando «A Beautiful Journey», una película en inglés protagonizada por Shailene Woodley, con la Federación Anónima.

Hefzy, quien ha jugado un papel importante en la defensa del talento emergente de la región Mena, está en Venecia con «Hijra», la segunda característica del cineasta saudita Shahad Ameen, la «Reina del Cotton» de Suzannah Mirghani y la película de terror de Yanis Koussim «Roqia».